Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag auf einem Schotterweg in der Straße Im Kugelwäldle ereignet hat.

In Klinik gebracht

Eine 58-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Lerchenfeld und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die nach derzeitigen Erkenntnissen leicht Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Pedelec entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden.