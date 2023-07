Urlaubsfeeling am Bürgerturmplatz

Seit wann liegt die Copacabana mitten in Ebingen? Seit man beschlossen hat, den Albstädter Band-Sommer wieder am Bürgerturmplatz anzusiedeln. Beim Opening am Donnerstagabend sprach Oberbürgermeister Roland Tralmer vom „Urlaubsflair“, während die Big Band des Städtischen Orchesters Albstadt den Song „Copacabana“ erklingen ließ.