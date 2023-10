Bei der bundesweit durchgeführten Insektenzählung im Juni stellte sich heraus, dass dieses Jahr besonders viele Hornissen beobachtet und an den Naturschutzbund gemeldet wurden. Die Hornisse, die zur großen Familie der Wespen zählt, hat dabei im Vergleich zum vergangenen Jahr ganze 19 Plätze gut gemacht und gelangte im Ranking auf Platz elf.

Hornissen haben bei uns keinen guten Ruf und lösen bei vielen Zeitgenossen Ängste aus. Sie gelten als aggressiv und ihre Stiche als besonders gefährlich. Zu diesem Vorurteil hat nach Meinung von Nabu-Insektenexpertin Laura Breitkreuz nicht zuletzt auch der immer wieder zu hörende Spruch geführt, demzufolge „drei Hornissenstiche einen Menschen und sieben Stiche ein Pferd töten“. Dabei, so Breitkreuz, könne man diese Hautflügler eher als sanfte Riesen bezeichnen, deren Stich nicht gefährlicher als ein Bienen- oder Wespenstich sei. Außerdem seien Hornissen in aller Regel friedfertige Brummer, die bei Bedrohung eher fliehen und nur dann stechen, wenn sie massiv gestört oder verfolgt würden, erklärt die Insektenfachfrau des Nabu.

Volk in hohlem Baumstumpf

Auch das hier abgebildete Hornissenvolk hat sich vor seinem Nest in einem hohlen Baumstumpf an einem Waldweg bei Winterlingen problemlos beobachten lassen. Dabei sollte man darauf achten, dass es im Nestbereich zu keinen Erschütterungen kommt und hektische Bewegungen, welche die Wächterinnen an den verschiedenen Nesteingängen nervös machen könnten, unterbleiben.

Wenig bekannt ist, dass unsere europäischen Hornissen sogar besonders nützlich sind, indem sie viele unserer Nutzpflanzen auch an kühleren oder nassen Tagen und sogar nachts bestäuben können. Außerdem vertilgt ein Hornissenvolk etwa ein halbes Kilogramm anderer Insekten pro Tag und sorgt somit dafür, dass unsere Insektenpopulationen im Gleichgewicht bleiben.

Bis zu 700 Tiere

In der Zeit zwischen Mitte August und Ende September erreicht das Hornissenvolk seinen Entwicklungshöhepunkt und kann dann 400 bis 700 Tiere zählen.

Nur die Königin ist in der Lage, ganz gezielt Eier zu entwickeln, aus denen nur noch die Drohnen genannten Männchen und die Jungköniginnen schlüpfen. Das Erscheinen der ersten Geschlechtstiere kündet jedoch bereits den Untergang des einjährigen Hornissenstaates an. Die Arbeiterinnen vernachlässigen allmählich die alte Königin und sie wird nicht mehr richtig versorgt. So verlässt sie schließlich das Nest und stirbt mit einem Lebensalter von etwa einem Jahr.

Jungköniginnen werden begattet

An schönen Herbsttagen schwärmen die Geschlechtstiere aus und sammeln sich oft an einzeln stehenden Bäumen oder in unmittelbarer Umgebung vom Nest zur Paarung. Die begatteten Jungköniginnen suchen sich danach für den Winter einen geschützten Unterschlupf, wo sie bis zum nächsten Frühjahr ruhen. Die letzten Arbeiterinnen sterben Anfang November, womit das Leben im Nest völlig erlischt.

Unsere einheimische Hornisse zählt wegen ihrer akuten Bestandsgefährdung zu den besonders geschützten Arten. Sie darf nicht getötet und ihr Nest darf nicht zerstört werden. Kommt es zu Problemen mit Hornissen im Wohnbereich, sollte die zuständige Naturschutzbehörde kontaktiert werden.