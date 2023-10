Bunte Stände, farbenfrohe Gewänder, Musik und Künstler: Vom 6. bis 8. Oktober wird Lautlingen in eine mittelalterliche Welt eintauchen, denn anlässlich des 1230-jährigen Bestehens der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes haben die Narrenzunft Kübele-Hannes, das Kulturamt der Stadt Albstadt und die Agentur „Fabula Corvinus“ einen beeindruckenden Mittelaltermarkt im Schloss organisiert. Als besonderer Höhepunkt wird es am Samstag, 7. Oktober, um 14 Uhr einen Festumzug in der Dorfmitte geben.

„Ein mittelalterlicher Markt ist etwas Einzigartiges“

„In diesen veränderten Zeiten stellt dies zweifelsohne eine besondere Herausforderung dar, der sich die ehrenwerte Narrenzunft Kübele-Hannes unter der Führung des ehrwürdigen Zunftmeisters Micha Fürst angenommen hat“, schreibt Ortsvorsteher Heiko Peter Melle in seinem Grußwort. „Ein mittelalterlicher Markt innerhalb der Burgmauern von Lautlingen – das ist etwas Einzigartiges und eine wahre Neuheit.“

Die Vorbereitungen in Lautlingen laufen auf Hochtouren, während mittelalterliche Rhetorik gelehrt wird. Dies dient der Vorbereitung auf die Ankunft von Rittern, Burgfräulein, Marketenderinnen und Markthändlern. In der Ignaz-Demeter-Schule wird eine spezielle Unterrichtseinheit angeboten, in der Melle den Schülern der Klassen 1 bis 4 die Geschichte des Mittelalters am Beispiel der reichhaltigen Lautlinger Geschichte mit ihren Burgen rund ums Dorf näherbringt. Die Firma Mey sponsert die Kostüme der Kinder, indem sie derzeit 130 kleine Waffenröcke herstellt, damit die jungen Burgfräulein und Ritter im Festzug angemessen gekleidet sind. Die Bemalung wird von den Kindern noch eigenständig und individuell vorgenommen. Die Kindertagesstätte St. Michael wird ebenfalls mit einem eigenen Motto vertreten sein, was den Besuch des Festzuges zu einem lohnenden Erlebnis macht.

Großer Festumzug am Samstag

„Der Festumzug am Samstag wird anders sein als jene, die wir aus vergangenen Tagen in Erinnerung haben“, sagt Melle. „Dennoch werden Lautlinger Gruppen, die Ignaz-Demeter-Schule und die Kindertageseinrichtung St. Michael sowie die Händler des mittelalterlichen Marktes vertreten sein.“

Zunftmeister Micha Fürst war sich der Bedeutung der 1230-Jahrfeier schnell bewusst, in derartigen Dimensionen sind die Anlässe nicht eng gestreut, zu denen man feiert. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Heiko Peter Melle, dem Kulturamt der Stadt Albstadt und der Agentur „Fabula Corvinus“ konnte eine Feier gestaltet werden, die so ein Novum in Lautlingen darstellt. Der historisch gewachsene Schlosspark ist eine ideale Kulisse für einen mittelalterlichen Markt.

Bereits am Freitag um 18.30 Uhr wird der Markt feierlich eröffnet und es werden hierzu einige prominente Gäste aus dem öffentlichen Leben von Albstadt erwartet. Nach der Eröffnungszeremonie mit traditioneller Marktausrufung und den Grußworten haben die Besucher ausreichend Gelegenheit, den Markt zu erkunden. Während des Festzugs werden die Lautlinger auch den Fanfarenzug aus Nusplingen begrüßen können, der zudem am Samstag mit anderen Künstlern auf dem Markt für Unterhaltung sorgen wird.

Der dreitägige Markt im Schlosshof wird das Herzstück der Veranstaltung sein, mit zahlreichen Händlern, Rittern, Kämpfern, Marktfrauen und Lagergruppen, die eine lebendige mittelalterliche Atmosphäre schaffen. Die Narrenzunft Kübele-Hannes betreibt in der Schloss-Scheuer eine historische Schänke mit Speisen und Getränken und verkauft historische Ansichten von zahlreichen Burgen der Umgebung unter dem Motto „Allerley Burgenmalerey“ zugunsten ihrer jungen Showtanz-Gruppe. Der Großteil dieser Ansichten wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom renommierten Burgenmaler Konrad Albert Koch aus Schörzingen gemalt und ist auf handgeschöpftem Büttenpapier mit einem eigens für diese Veranstaltung kreierten roten Siegellack-Siegel versehen.

Beim Umzug teilnehmen

Jeder, der sich jetzt noch kurzfristig als Einzelperson oder mit einer Fußgruppe am Festumzug beteiligen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Weitere Informationen und Anmeldungen sind unter [email protected] bei den Organisatoren erhältlich. Es sind Kostüme aus verschiedenen Zeitepochen willkommen, sei es aus dem Mittelalter oder dem frühen 20. Jahrhundert. Ganz gleich, ob als Bauer, Handwerker, Tierfreund, Ritter oder Mönch – alle sind herzlich zum Mittelalterfest eingeladen.