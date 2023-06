Dass das coole Albstadt getreu dem Stadtmotto „Leben. Weit über normal“ neben den üblichen Vierfüßlern in Haus und Hof, auch exotische Tiere zum Beispiel im Albaquarium beherbergt, dürfte dem einen oder der anderen bekannt sein.

Dass seit neuestem ein weitaus exotischeres Getier Straßen und Gassen der Stadt unsicher macht, wird sich erst allmählich herumsprechen. Keine Angst. Entwarnung. Es ist Kami, wie das städtische regenbogenfarbene Chamäleon auch liebevoll genannt wird. Gleichfalls das Maskottchen der Stadt. Es transportiert eine Botschaft, ist ziemlich handzahm und seit vergangenem Montag vor allem in den Kindergärten und -tageseinrichtungen Albstadts unterwegs. Es geht mit den Kindern durch die Stadt, um sie zu sensibilisieren. Die Stadt, so wird es Kami den Kindern sagen, soll grüner werden.

Tourstart war in Ebingen in der Gartenstraße, dienstags war die Kita Gallusstraße in Laufen dran, am Mittwoch ging es nach Burgfelden.

Doch Kami ist nicht allein. Zum Team um Kami gehören Axel Mayer als Leiter des Stadtplanungsamtes Albstadt, Christine Seizinger und Christina Dworschak als Autorin und Illustratorin des Büchleins „Das Zwiebelchen“ und die zwei Frauen, die im Kostüm des Kami ihm Herz und Hände leihen, Alina Reimann und Esma Karaman.

Aufblühende Stadt

Dieses Albstädter Quintett, am Dienstag in Laufen vorübergehend zum Quartett geschrumpft (Christina Dworschak war verhindert), zieht nun durch die Stadt, um die Idee einer „Green City“ zu propagieren. Und nichts ist leichter für Kinder, als nachwachsende Generation, als mit einem Tier und einer Geschichte die Idee „einer aufblühenden Stadt Albstadt“ zu vermittelt zu bekommen.

Ein leibhaftiges Maskottchen als Sympathieträger und die Geschichte vom Zwiebelchen werden ergänzt um ein Lied, einen Tanz und ein Fingerspiel. Genau die Elemente, die die Kleinen brauchen, um die Botschaft von Kami aufzunehmen.

Axel Meyer erklärt diesen Ansatz in seinem Schreiben an die Eltern der Kindergarten-Kinder. Die Einbeziehung der Kinder samt Eltern ist ein erstes Ergebnis der Bürgerbefragung vergangenes Jahr, an der mehr als 2600 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben. Einhelliges Plädoyer und somit kleinster gemeinsame Nenner der Befragung galt der Position „die Stadt soll grüner werden – Green City“. Und die soll umgehend in großen und kleinen Schritten umgesetzt werden.

Große Bäume, bunte Blumen, spannende Spielplätze, gepflegte Grünflächen sind die Stichworte für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität. Dazu sollen Kami und das Zwiebelchen auf ihre Art sensibilisieren. Das Geheimnis der braunen Knolle Zwiebelchen liegt in ihrer Veränderbarkeit. Sie wird dereinst nicht als Zwiebelkuchen auf einem Blech landen, sondern eine wunderbare Blume hervorbringen, die in ihr als Blumenzwiebel bereits geschlummert hat.

Und die Kinder singen im Kreis: „Ki-Ka-Chamäleon. Der Zoodirektor ist empört: Was ist denn hier geschehen? Das Chamäleon, es ist entwischt, um sich mal umzusehen.“ In Albstadt weiß man nun, wo es sich herumtreibt.