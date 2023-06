Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. In früheren Zeiten jedoch war sie überlebensnotwendig. Auch und vor allem bei Textilien – das zeigt die Sonderausstellung „Garne, Stoffe, Waren“ im Maschenmuseum Albstadt. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um am vergangenen Sonntag an der öffentlichen Führung von Susanne Goebel teilzunehmen, die neben weiteren Albstädter Museen auch das Maschenmuseum federführend betreut.

Jedes Stück Stoff verwenden

Die Ausstellung geht der Frage nach: Was ist geschehen, dass der Wert des Textilen ab den 1980er-Jahren so nachgelassen hat. Warum gilt heute: Mode macht Müll? Während in früheren Zeiten jedes noch so kleine Stück Stoff wieder und wieder verwendet wurde? Stofftaschentücher wurden mit Spitze umhäkelt, Handtücher mehrfach geflickt und gestopft oder die Kleidung mit Schürzen geschützt, damit sie möglichst lange tragbar war.

Manche Exponate erzählen ganze Lebensgeschichten. Wie das Leibchen einer Frau, vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Wer sich auskennt, wie Hildegard Lichtenberg vom Förderverein Ebinger Heimatmuseum, liest eine ganze Lebensgeschichte daraus. Dass die Besitzerin des Leibchens beispielsweise an Gewicht zugelegt haben muss, dass sie nicht sonderlich gut Knopflochstiche nähen konnte und dass sie wohl mit der Rückentrage durch die Lande zog, um etwas zu verkaufen.

Erinnerungen an die eigene Kindheit

Bei Ausstellungsbesucherinnen kamen Erinnerungen an frühere Zeiten hoch. Beispielsweise wie sie als Kinder bereits im Handarbeitsunterricht das Häkeln, Sticken und Stopfen lernten.

Kurzzeitig entbrannte eine kleine Diskussion darüber, ob die Ökobilanz einer Stoffwindel oder eines Stofftaschentuchs besser sei als die von Papiertaschentüchern und modernen Windeln. Fest steht jedenfalls, dass die Stoffproduktion bis heute sehr aufwendig ist und die vorherrschenden Monokulturen im Anbau von Fasern jede Menge Wasser, Energie und Chemie verbrauchen.

Bewunderung zeigten die Besucherinnen für die Weißarbeit von Hildegard Lichtenberg, die bis heute jedes Stück Stoff verwertet und in ihre ausgestellte Quilt-Tagesdecke mit viel Liebe und großem Aufwand eingearbeitet hat.