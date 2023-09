Sachschaden in Höhe von rund 36 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 463 entstanden. Ein 18-Jähriger war gegen 22.10 Uhr mit einem Mercedes auf der Bundesstraße von Albstadt herkommend in Richtung Sigmaringen unterwegs.

Unangepasste Geschwindigkeit

In einer scharfen Rechtskurve bei Straßberg kam er nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke, die aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Ein Abschleppunternehmen musste den Wagen, der hinter der Leitplanke zum Stehen gekommen war, mit einem Kran bergen.

Nur Sachschaden

Verletzt wurde niemand. Die Arbeiten an der Unfallstelle waren gegen 0.15 Uhr beendet.