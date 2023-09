Ein Kinofoyer an einem Samstagabend. Überall sind kleinere Gruppen verteilt, die gespannt ihre Tickets in der Hand halten oder das Smartphone griffbereit haben. Es duftet nach Popcorn und anderen Snacks. An der Wand hängen die neuesten Blockbuster, darunter Barbie und Oppenheimer, bei Kinofans auch „Barbenheimer“ genannt. Deutschland ist im Kinofieber. Nicht nur „Barbenheimer“ begeisterte an den Kinokassen, auch andere Filme tragen dazu dabei, die Kinosäle zu füllen. Und der Ansturm aufs Kino geht weiter, denn am zweiten Septemberwochenende feiern Deutschlands Filmtheater mit dem Kinofest den nächsten Höhepunkt. Auch die Zollernalb-

Kinos Hechingen und Albstadt sind dabei.

Besucherzahlen auf Rekordniveau

Große Vorfreude auf tolle Filme und sogar verkleidete Kinofans – die Begeisterung für das cineastische Erlebnis ist groß. Die Besucherzahlen sind auf Rekordniveau und knüpfen an die Zeiten vor der Pandemie an, teilen die Zollernalb-Kinos mit. Und damit das Publikum in diesem Spätsommer sich weiterhin in die Kinosessel fallen lässt, startet am 9. und 10. September das Kinofest.

„Nach dem tollen Kinofest-Auftakt im letzten Jahr freuen wir uns darauf, dieses Jahr noch mehr Besucherinnen und Besucher bei uns zu begrüßen“, sagt Ralf Merkel, Betreiber der Zollernalb-Kinos. Das Programm gestaltet sich als bunter Mix für alle Zielgruppen. Zum einen sind zahlreiche aktuelle Filme im Programm, so auch der Neustart von „Enkel für Fortgeschrittene“. Die Fortsetzung der Komödie von „Enkel für Anfänger“ von 2020 mit Heiner Lauterbach zeigt auf amüsante Weise, was gutes deutsches Kino ist. Natürlich sind auch die noch immer starken Mainstream-Filme wie „Barbie“, „Oppenheimer“, „Mission: Impossible 7“ oder das „Rehragout-Rendezvous“ im Programm. Das Besondere: Beim Kinofest kostet der Eintritt nur fünf Euro.

„Wir blicken auch nach vorne“, berichtet Merkel weiter. „Das Kinojahr verspricht noch viel gute Unterhaltung auf der Leinwand.“ Daher werden zum Kinofest gleich drei Previews vor dem deutschen Bundesstart gezeigt: Die romantische Komödie „Trauzeugen“, gewohnte und geliebte Action mit Liam Neeson in „Retribution“ und der spannende Thriller „Catch the Killer“.

Info Das Kinofest ist nur dieses Wochenende: Samstag, 9., und Sonntag, 10. September. Deutschlandweit nehmen Kinos daran teil, so auch die Hechinger Kinos Schwanen und Burgtheater sowie das Capitol Filmpalast Albstadt. Das komplette Programm und Tickets für fünf Euro gibt es auf www.zollernalbkinos.de und an der Kinokasse.