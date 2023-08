Es muss eine Erleichterung für zahlreiche Eltern im Zollernalbkreis sein. Krankheiten machen eben nicht vor dem Wochenende halt. Wessen Kind jedoch Fieber oder Verletzung hat, hat in der Regel nichts in der Notaufnahme zu suchen. Auch Erwachsene nicht. Für sie gibt es einen ärztlichen Notfalldienst am Wochenende. Für Kinder war dieser bislang in den Räumlichkeiten des Zollernalb Klinikum in Albstadt – bis Ende Juli. Wie berichtet schloss die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Kinderärztliche Notfallsprechstunde am Wochenende wegen Bauarbeiten. Jetzt wurde eine Lösung gefunden.

Die Prüfung von alternativen Räumlichkeiten, unter anderem auf hygienische Gegebenheiten, ist inzwischen abgeschlossen und ergab, dass ein Sprechstundenbetrieb für dringende Notfälle wieder angeboten werden kann, teilt die KV mit. „Dies wurde mit Dr. Hermann Zwisler, dem zuständigen Notfallpraxisbeauftragten, sowie Dr. Markus Czempiel, Sprecher für die teilnehmenden Kinder- und Jugendärzte, vereinbart und zum Wohle der Versorgung der kleinen Patienten trotz der weiterhin laufenden Umbauarbeiten als Lösung konsentiert.“ Die Wiederaufnahme der Kindernotfallsprechstunde erfolgt bereits am kommenden Sonntag, 13. August.

Die Kindernotfallsprechstunde wird, wie bisher auch, immer an Sonntagen von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr angeboten.