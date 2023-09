Was haben ein Vermögensberater, eine Krankenschwester und ein Notfallsanitäter gemeinsam? Mal abgesehen davon, dass Simon Wagegg, Maren Oestreicher und Niko Oestreicher aus Albstadt kommen, teilen sie die Liebe für OCR, also Obstacle Course Racing, zu Deutsch: Hindernisparcourlauf.

Ein solcher findet kommenden Sonntag, 17. September, in Straßberg statt. Der „Muddy Älbler“ hat – wie es der Name schon sagt – durch die vielen Matsch-Hindernisse, einen großen Spaßfaktor, den sich „D’Lombaseggl vo dr Alb“ auch dieses Jahr nicht entgehen lassen. Maren und Niko Oestreicher sowie Wagegg gehören zum Orgateam der Gruppe.

Geburtsstunde der Gruppe

„D’Lombaseggl vo dr Alb“ durfte sich übrigens von einem ursprünglichen Scherznamen als bewährter Gruppentitel etablieren. Beim ersten Lauf damals in Köln mussten Teams sich mit einem Gruppennamen anmelden. „Da haben wir erst mal lange rumüberlegt und uns dann erinnert, dass die in Köln vermutlich nicht so viel mit schwäbischen Begriffen anfangen können“, erzählt Wagegg. „D’Lombaseggl“ erwies sich als zuverlässiger Zungenbrecher für rheinländische Kommentatoren und Ansager.

Das war im Jahr 2014. Die damaligen FSJler im Bereich Rettungsdienst, darunter waren auch Niko Oestreicher und Simon Wagegg, fanden Inspiration in einem Dokumentarfilm und entschlossen sich kurzerhand, selbst teilzunehmen. „Wir sind mit paar Leuten hochgefahren und seitdem hat es uns nicht mehr losgelassen“, erklärt der Tailfinger Wagegg, „Uns reizt die körperliche Herausforderung, aber auch das spielerische. Es weckt das Kind in einem.“

Fast zehn Jahre sind seitdem vergangen, in denen sie unter anderem bei Rennen in Griechenland, Barcelona, Andorra oder auf Mallorca teilnahmen. „Von Jahr zu Jahr waren es mehr Teilnehmer“, freut sich das Orgateam, „Auch wenn das Ganze durch Covid einen Knick gekriegt hat.“

Es zeigt sich eine beachtliche Altersspanne von 16 bis 58 Jahren, wobei die Grenze zur Jugend hin durch die von den meisten Veranstaltern vorgeschriebene Begrenzung bedingt ist. Das funktioniere sehr gut, da sich im Lauf immer passende Gruppen ergeben. „Es ist immer jemand dabei, mit dem du laufen kannst“, berichtet Maren Oestreicher. „Auch die langsamsten müssen nicht alleine ins Ziel.“

Voraussetzungen zur Teilnahme

Dennoch ist eine grundsätzliche läuferische Fitness, mit der fünf bis sechs Kilometer gut zu meistern sind, von Vorteil. Diese muss aber nicht perfekt sein. Von dem Erlebnis des Rennens berichtet das Team: „Die Leute merken da erst, was sie alles hinbekommen. Sie sind körperlich an der Grenze und merken dann, dass sie es doch geschafft haben.“

Viele Teilnehmende bereiten sich gemeinsam vor. Hierfür treffen sie sich beispielsweise bei der „Champion Factory“ in Ebingen, mit der die Gruppe eine Kooperation hat, aber auch Jogging-Einheiten oder Klettertage stehen auf dem Programm. Optimalerweise läuft die Vorbereitung das ganze Jahr über und wird sechs bis acht Wochen vor dem Rennen intensiviert.

Persönliche Erfolge versüßen die Herausforderung, Disziplin zu zeigen. Maren Oestreicher beispielsweise stieg 2014 ein und kann inzwischen fünf Klimmzüge. „Die Grenze liegt doch immer wo anders als man denkt“, ergänzt Niko Oestreicher.