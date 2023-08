Auf der Albhochfläche organisieren am kommenden Wochenende die Paraglider des DGFC Drachen- und Gleitschirmflieger Clubs Starzeln Zollernalb mit einem Benefiz-Fliegen ein besonders ungewöhnliches Event: Auf der Hochfläche Schnaidthalde zwischen Onstmettingen und Hausen im Killertal, direkt an der Kreisstraße K7103, lautet an diesen Tagen das Motto: „Fliegen und Gutes tun“. Flugbetrieb herrscht an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. Sämtliche Einnahmen aus diesem Event werden für wohltätige Zwecke gespendet.

Gleitschirmfliegen an der Schnaidthalde

Das Wohltätigkeitsfliegen bietet jedem, der einmal in die Lüfte steigen möchte, einen Tandemflug an. Die Kosten für einen solchen betragen 50 Euro. Der Pilot und der Passagier starten mittels einer Seilwinde, die das Tandem ähnlich wie ein Segelflugzeug in die Höhe zieht, wodurch optimale Startbedingungen für einen Flug über die Schwäbische Alb geschaffen werden.

Die Landung erfolgt am Nikolausheim in Hausen im Killertal, von wo aus ein Shuttlebus die Passagiere zurück zum Startplatz bringt. Auch Solopiloten sind willkommen und können für einen Spendenbeitrag geschleppt werden. Während der Veranstaltung wird der Verein am Startplatz grillen und die Besucherinnen und Besucher üppig bewirten. Auch diese Einnahmen werden einem karitativen Zweck zufließen, wie der Verein mitteilt.

Fliegen für den guten Zweck

In den vergangenen Jahren konnten durch diese Wohltätigkeitsaktion des Gleitschirmfliegervereins beträchtliche Summen gesammelt werden. Davon profitierten bereits der Kindergarten Burladingen, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei gegen Blutkrebs (DKMS), die Bergwacht Zollernalb, die Kinderkrebsklinik Tübingen und der gemeinnützige Verein „Wir-im-Ländle“.

Die Organisatoren haben sich gut vorbereitet und hoffen nun auf zahlreiche Gäste, die möglicherweise zum ersten Mal in ihrem Leben fliegen werden. Die Besucher werden gebeten, ihren Wagen auf dem Parkplatz des Fußballplatzes abzustellen. Der Startplatz darf keinesfalls über die Schleppstrecke betreten werden. Stattdessen folgt man der Kreisstraße (K 7103) in Richtung Sportplatz.