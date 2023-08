Viele Jahre war herrliches Spätsommerwetter immer wieder ein treuer Begleiter der Flugplatzfeste des LSV Degerfeld. Eigentlich erhoffte man, da sich der Sommer in den letzten Wochen mit aller Macht präsentierte, auf schöne Tage am Traditionstermin Ende August.

Zumal man Corona mit dem Ausfall von Flugplatzfesten hinter sich gelassen hatte und der runde Geburtstag, 100 stolze Jahre, anstand. Einige Gründe sprachen für ein großes Fest. Denn die Privatfliegerei auf dem Gebiet der heutigen Stadt Albstadt begann vor einem Jahrhundert.

Eine Handvoll junger Männer um Anton Riediger, Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, begannen mit dem Segelflug an den Hängen von Ebingen. Unter anderem am „Mehlbaum“ starteten sie zu ihren ersten kurzen Gleitflügen. Die Geschichte setzte sich stetig und erfolgreich in Reihen des Luftsportvereins fort. Dieser hat heute 245 Mitglieder und 90 Aktive in seinen Reihen.

Fliegerfest als Schub nach Corona

Man erhoffte sich durch das Flugplatzfest einen weiteren Schub, „denn Corona hat auch unsere Mitgliederstruktur verändert“, erläuterte Vorsitzender Martin Schick. „Am Freitag war ersichtlich, dass das Wetter nicht gut werden würde, daher haben wir im Vorstand und die Organisatoren, nachdem in der Nacht davor der Gewittersturm bereits über aufgebaute Feststände hinwegfegte, die Flugvorführungen, Kunstflugprogramm, Flugzeugausstellung, den Start der Heißluftballone am Samstagabend und das Oldtimertreffen schweren Herzens abgesagt“, so Martin Schick.

Alternativ wurde die große Flugzeughalle geräumt, dort Garnituren aufgestellt, um darin eine Hockete mit Bewirtung an beiden Tagen durchzuführen. Darin stand zur Betrachtung noch ein Segelflugzeug, eine Videowand informierte über das rege Geschehen im Verein. Die LSV-Jugend war mit einem Infostand präsent, das Interesse an einem Flugsimulator war groß.

Was den Besuch der Hockete betraf, konnte der Jubilar LSV zufrieden sein, denn viele Gäste saßen in der großen Halle beisammen. Unter ihnen auch das älteste Mitglied Heinz Adolf Riediger, der in wenigen Tagen 96 Jahre alt wird. Am Sonntag spielten die „Luschtige Schwoba“ vom Städtischen Orchester zum Frühschoppen auf. Schirmherr Oberbürgermeister Roland Tralmer überbrachte ein Grußwort.

Im Hangar von Wilhelm Heinz konnte die Mustang „Lousiana Kid“ und weitere Flugzeuge in Augenschein genommen werden. Für die musikalische Umrahmung dort sorgte Hans-Peter Wöhrle mit dem Akkordeon. „Selbstverständlich spiele ich für den Verein kostenlos, wegen meiner Liebhaberei, für die Mustangs und meiner Freundschaft zu Wilhelm Heinz“, lachte der Onstmettinger Musiker.

DRK-Bereitschaft mit Drohne unterwegs

Da das Wetter morgens noch einigermaßen passabel war, kamen auch einige Fahrer mit ihren Oldtimern auf das Degerfeld. Vor Ort war auch die DRK-Bereitschaft Bitz, welche ihre Drohne am grauen Himmel präsentierte. Die Bitzer DRK sei eine von zwei Bereitschaften im Zollernalbkreis, die eine Drohne hat, die bei Personensuche oder auch bei Unfällen zum Einsatz komme.