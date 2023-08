Eine große Fünf steht vor der Ferienwanderung, die die Stadt Meßstetten für alle Zuhausegebliebenen anbietet, und deutet so langsam das Angebotsende an. Peter Sauter vom Schwäbischen Albverein Oberdigisheim moderierte das zweistündige Wanderangebot, das an der Turn- und Festhalle startete.

Aussicht auf Tieringen genießen

Unter hohen Temperaturen führte der Weg die 150 Wanderer, unter denen sich auch Landrat Günther-Martin Pauli befand, zunächst über den Sinne-Erlebnispfad der Sparkassenstiftung über die frühere Sägemühle zum Steighaus. Ein Baumtelefon, eine Beobachtungsplattform, ein Waldsofa und weitere Stationen sind auf dem Walderlebnispfad für Kinder und Jugendliche eingerichtet worden.

Der weitere Pfad brachte die Teilnehmer zu einer Grillstelle und dem Wanderparkplatz Pflugbühl. Nach Querung der Verbindungsstraße führte der Weg oberhalb eines Naturschutzgebiets zum Sportplatz. Dort konnte die Aussicht vor allem nach Tieringen und die Artlishalde genossen werden.

Der absteigende Fußweg lenkte die Gastwanderer und Einheimischen weiter hinab in den Ort zum Ausgangspunkt. Trotz der hohen Temperaturen musste das begleitende ehrenamtliche Team des DRK nicht helfend eingreifen.

Auf Spurenjagd

Dem Kinder- und Jugendprogramm hatte sich Revierförster Thomas Holl angenommen. Mit ihm ging eine sehr kleine, aber interessierte Schar auf die Pirsch in den heimischen Wald. Hier erfuhren die jungen Teilnehmenden in pädagogisch wertvoller Weise vieles über die örtlichen Wälder und ihre Bewohner.

Die Silhouetten mehrerer Waldbewohner hatte Holl „versteckt“. Sie mussten auf einem gekennzeichneten Weg ganz leise voranschreitend entdeckt werden. Auf dem Rückweg wurden die Standorträtsel gelüftet und die einzelnen Tiere vorgestellt.

Zu dem neuen Wissen gehört die Unterscheidung zwischen Hirsch und Hirschkuh, die Warnfunktion des Eichelhähers vor Gefahren und wie seine blauen Federn aussehen. Auch, dass der Fuchs durch „leckere“ Abfälle, wie etwa Fischkonserven im Gelben Sack oder Hühnchen-Schlegel im Bio-Müll in den Ortschaften umherstreift, war wissenswert. Interessantes gab es auch über den Luchs zu erfahren, der über den Schweizer Jura einwanderte. Ein männliches Exemplar ist im Donautal heimisch. Das Tier wurde auch schon in Meßstetten per GPS geortet, ist für Menschen aber harmlos.

Wertvolle Waldpädagogik

Die Waldpädagogik ist ein fester Bestandteil des Angebot-Programms geworden und will stärker beworben werden. Am 30. September ab 17 Uhr wird die zweitletzte Wanderung diesen Sommers um Unterdigisheim stattfinden.

Die Wanderfreunde Unterdigisheim laden zu einer Exkursion von der heimischen Turnhalle aus zum Aussichtspunkt Gettenweilerfelsen mit Sicht ins Obere Bäratal. Nach dem Passieren des Königsbol und Wolfenhof beginnt der Abstieg.

Gutes Schuhwerk und ein wenig Kondition werden 150 Höhenmeter sicher gelingen lassen. Kreatives Gestalten mit der Natur ist das Motto des Kinder- und Jugendprogramms im heimischen Kindergarten.

