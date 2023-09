„Richtig cool“, sagt Niklas schon am ersten Tag und hebt anerkennend den Daumen. Der Zwölfjährige ist eines von täglich rund 30 Kindern, die bei den Truchtelfinger Ferienspielen in der letzten Ferienwoche mitgemacht haben.

„I bin a Dorfkind“

Denn gleich zu Beginn der Ferienspiele, die dieses Jahr unter dem Motto „I bin a Dorfkind – und darauf bin i stolz“ standen, begeistert der Besuch der Firma Saling Naturprodukte Kinder, Betreuer und Hausherrinnen gleichermaßen. Die Mitarbeiterinnen der Firma Saling hatten sich intensiv auf die jungen Gäste vorbereitet und boten ein tolles Programm rund um ihr Geschäft mit naturbelassener Schafwolle und Schafmilchseifen, von denen jeder Besucher noch eines geschenkt bekam. Die Flecka-Rally schloss sich an und die Eltern mussten beim abschließenden Grillabend schauen, dass auch sie zu ihrer heißen Wurst kamen, denn der Kohldampf der Kids war nach solch einem ausgefüllten Tag selbstverständlich enorm. Zum Mittagessen gab es täglich frisch Gekochtes; das Küchenteam, angeführt von Jutta Renz und Ursula Blaich, wusste genau, welche Speisen bei Kindern besonders hoch im Kurs stehen.

Eine interessante Hofführung auf dem Biohof von Thomas und Barbara Konzelmann lockte die Ferienspieler tags darauf ins Rossental. Der Anreiz beim Hofquiz war groß: Als erster Preis wurde eine Runde Traktorfahren ausgelobt. Die Landwirte gaben den Kindern dann noch jede Menge Heu mit, aus dem am Nachmittag in der Bewegungswelt rund um das Gemeindehaus in Truchtelfingen verschiedene Tiere gebastelt wurden. Auch der Mittwoch stand ganz im Zeichen der Kreativität. Thomas Haasis, einer der beiden Geschäftsführer der Truchtelfinger Schreinerei Feurer, stellte dafür vorbereitete Blumen und Schmetterlinge aus Holz zur Verfügung. Auch Insektenhotels wurden gezimmert.

Richtige Dorfkinder wandern

Was ein richtiges Dorfkind ist, das wandert auch gerne. So schulterten die Kinder den Rucksack und wanderten zum Waldheim Ebingen und von dort nach einer großzügigen Spiel- und Essenspause zum „Traufgängerle“. Den großen Abschluss der Woche bildete die Kinderdisco in der Bewegungswelt. Rund um den Kastanienbaum hatten die Helfer bunte Lichter aufgehängt und so für Stimmung gesorgt.

Die Mitarbeiter kamen übrigens aus allen Truchtelfinger Vereinen zusammen, unter der Führung von Kerstin Conzelmann, Ingrid Schwientek, Dagmar Böhler, Sigrid Rehfuß und Max Konzelmann lernten sich auch die Ehrenamtlichen in dieser Woche besser kennen. Sie alle wurden von Lobeshymnen durch die Eltern geradezu überschüttet: „Felix kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus“, „Jana und Luisa sind überglücklich“ oder: „Ihr habt diese Woche tolles geleistet und euer Engagement war enorm“. Einige Betreuungsprobleme wurden noch dazu für die Eltern gelöst, denn schon morgens um 7.30 Uhr durften die ersten Kinder im Gemeindehaus eintrudeln, um von ihnen bekannten Personen in Empfang genommen zu werden. So fiel die Entscheidung, auch 2024 wieder mit den Dorfkindern eine Ferienwoche zu verbringen, nicht schwer.

Nachtreffen geplant

In einigen Tagen ist überdies ein Wiedersehen geplant. Die bunt gestalteten Holzblumen, welche derzeit noch am Rathausplatzkreisverkehr in Truchtelfingen zu sehen sind, dürfen die jungen Künstler dann mit nach Hause nehmen. Gleichzeitig werden sie Blumenkästen an der neu gestalteten Brücke in der Ortsmitte platzieren, um ihr Dorf schöner zu machen. Ebenso wie die Ferienspiele wird auch diese Aufwertung des Ortes von den Truchtelfinger Vereinen finanziert.