Schon kleine Kinder werkeln gerne mit allerlei Materialien. Manchmal haben Eltern aber keine Zeit, um entsprechende Anleitung zu geben, und manchmal will man auch nicht Geld ausgeben für Bastelmaterial, welches am Ende ungenutzt in der Ecke liegt. Abhilfe schafft hier das Maschenmuseum in Tailfingen. Jeden Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr können sich Kinder und Jugendlichen aller Altersgruppen ohne Voranmeldung einfinden und kreativ werden.

Ein toller Nebeneffekt ist, dass sich während dieser Zeit die Eltern oder Großeltern ganz in Ruhe die einzelnen Ausstellungsräume anschauen können und ihren Nachwuchs gut aufgehoben wissen. Im ersten Stock des Museums wartet nämlich Patricia Schillinger auf „Kundschaft“. Sie ist für den Bereich Bildung und Vermittlung in den Albstädter Museen zuständig und erarbeitet Kreativprogramme für Kinder und Jugendliche. Beim ersten Mittwochs-Ferienprogramm mit dem Namen „Spiel mit Textil“ fanden sich gleich 14 junge Leute ein, unter ihnen viele Jungs und ältere Schulkinder. Sie sind auch nicht immer alle gleichzeitig zugange, sondern verteilen sich während der drei Stunden des Angebots. „Es ist ein Kommen und Gehen und hängt sehr vom jeweiligen Wetter ab“, weiß Schillinger. Beim zweiten Mal sind es drei kleine Mädchen, welche mit Hingabe Freundschaftsbänder flechten und Mandalas mit Stoffresten bekleben. Hier noch etwas Glitzer, dort ein paar Perlen. So finden die Mädchen ihr Werk schön. Das fingergehäkelte Haarband ist fertig und jetzt will Maila sich ans Freundschaftsbändchen wagen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn man benötigt acht gleich lange Fäden, wie Patricia Schillinger geduldig erklärt. Das schreckt die Sechsjährige nicht ab. „Ich will Pink“, tönt es, als sie nach dem Farbwunsch gefragt wird. Maila hat genaue Vorstellungen, wie das Endprodukt aussehen soll. „Es ist ein Freiraum. Hier kann man ohne feste Regeln einfach Dinge ausprobieren und kreativ sein“, verdeutlicht Schillinger, die es versteht, auf die Kinder einzugehen.

Lana, die vierjährige Schwester von Maila, wird langsam ungeduldig. Sie zieht es zu ihren Großeltern, die sich die Exponate im Maschenmuseum anschauen. Das Ehepaar aus Hechingen ist begeistert von diesem Ferienprogramm und lobt das Angebot sehr, während sie mit ihrer Enkelin weiter schlendern.