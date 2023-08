Schwerstverletzt wurde ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (20. August) auf der Straße Unter dem Malesfelsen in Albstadt. Wie die Polizei am Montag danach mitteilt, war der Jugendliche gegen 16.45 Uhr mit einem Begleiter auf Fahrrädern verkehrswidrig auf dem Gehweg in stadtauswärtiger Richtung unterwegs.

14-Jähriger mit Auto zusammengestoßen

Auf Höhe der Hausnummer 42 fuhr zunächst der Erste der Jungs, ohne auf den Verkehr zu achten oder anzuhalten unmittelbar vor einem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Sattelzug auf die Fahrbahn. Als der zweite Radler wenige Meter dahinter ebenfalls ohne auf den Verkehr zu achten, vor dem parkenden Lkw auf die Straße einfuhr, kam es zur Kollision mit einem stadteinwärts fahrenden Mazda einer 29-Jährigen.

Keinen Helm getragen

Der Jugendliche, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste.

Von den drei Insassen des Mazdas wurde eine 31-jährige Beifahrerin durch Glassplitter leicht verletzt. Sie erlitt zudem einen Schock, konnte aber vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden.

Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Am Auto und am Fahrrad entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 8000 Euro geschätzt wird. Der Sachschaden am geparkten Lkw dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten, einem Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war auch die Feuerwehr vor Ort.