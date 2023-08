In ein Verkaufsgeschäft am Stadionplatz in Tailfingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 5.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Firmenräumen, die er in der Folge durchsuchte.

Täter nahmen Wechselgeld mit

Soweit bislang bekannt ist, stieß er im Kassenbereich auf das Wechselgeld, das er mitgehen ließ. Möglicherweise ein und dieselben Täter dürften im gleichen Zeitraum in einen unweit entfernt gelegenen Firmenkomplex eingebrochen sein.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge drangen Unbekannte gegen 2.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein. Dort brachen sie in allen Stockwerken zahlreiche Türen auf und durchwühlten in den Büros die Schränke und Schubladen. Was verschlossen war, wurde gewaltsam aufgestemmt. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Allein der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Tailfingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.