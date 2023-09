Tag drei am Landgericht in Hechingen brachte weiter Licht ins Dunkel um die beiden ermordeten jungen Leute in Ebingen . Der Angeklagte, Onkel der erdrosselten 20-Jährigen, schweigt weiter. Er hat zwar bei seiner Verhaftung im Dezember 2022 beide Morde gestanden und sich widerstandslos festnehmen las...