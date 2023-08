Schwer verletzt wurde ein 22 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der L453 bei Straßberg nahe Albstadt. Der Biker war gegen 11.45 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Landesstraße von Kaiseringen in Richtung Frohnstetten unterwegs, als er mit seiner Maschine in...