Aufgrund der Forderung im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sind Kommunen verpflichtet, priorisierte Bushaltestellen für Personen, die in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkt sind, barrierefrei umzubauen.

Das Verkehrsamt des Landratsamts Zollernalbkreis unterzog das gesamte Haltestellenkataster in allen Ortsteilen von Winterlingen einer Untersuchung. In Folge wurde eine Priorisierungsliste zum barrierefreien Ausbau erstellt. Bürgermeister Michael Maier erläuterte diese in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Demnach sind barrierefrei umzubauen im ersten Schritt am Rathaus in der Marktstraße die Haltestellen beidseitig. Ebenso in der Ebinger Straße auf Höhe des Edeka-Marktes.

Für Schwenkbusse anfahrbar gestalten

Dabei gibt es an der ortseinfahrenden Haltestelle keine räumliche Änderung. Auf dieser Höhe, also direkt am Parkplatz Edeka, soll auch die ausfahrende Haltestelle, welche sich derzeit rund zehn Meter versetzt befindet, angelegt werden. Bei der Realschule sieht die Priorisierung nur die mittlere von drei Haltestellen einseitig vor. In der Wilhelmstraße ist die einseitige Haltestelle in Höhe der alten Schule betroffen.

Es ist vorgesehen, alle Haltestellen für Schwenkbusse mit anfahrbaren Busborden mit einem Anschlag von 18 bis 21 Zentimeter anzulegen. Für Sehbehinderte werden Leitsteine und Bodenindikatoren verbaut, um den Einsteigebereich besser finden zu können.

Etwa 98.000 Euro für neue Bushaltestellen

Der barrierefreie Umbau dieser Bushaltestellen wurde am 1. Juli öffentlich ausgeschrieben. Die Ausführung der Arbeiten ist im Zeitraum 18. September bis 3. November vorgesehen. Die Submission erfolgte am 17. Juli im Winterlinger Rathaus.

Günstigste Bieterin mit einem Angebotspreis von etwa 98.000 Euro war die Firma Appeler Bauunternehmen aus Winterlingen-Harthausen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Auftrag an dieses Unternehmen zu vergeben. Auf Nachfrage aus dem Gremium, zu welchen Preise weitere Firmen angeboten hatten, meinte Bürgermeister Michael Maier, dass er dies aus Datenschutzgründen öffentlich nicht bekannt geben dürfe.

Landkreis schießt zu

Zur Förderung des barrierefreien Umbaus hat der Landkreis der Gemeinde Winterlingen auf Antrag einen Zuschuss für die fünf Bushaltestellen von 70.000 Euro gewährt. Im Ortsteil Benzingen in der Albstraße Höhe Waaghäusle wird die Bushaltestelle einseitig Richtung Winterlingen umgebaut. Diese wurde bereits mit der Belagsausschreibung vom Landkreises für die Ortsdurchfahrt K7174 ausgeschrieben.

Der Gemeinderat befasste sich noch mit dem Antrag für den Neubau eines Fahrsilos mit Zufahrtsfläche im Außenbereich der Gemarkung Benzingen. „Im Ortschaftsrat Benzingen wurde dieser Antrag bereits diskutiert und einheitlich zugestimmt“, so Ortsvorsteher Ewald Hoffmann, der auch die Zustimmung des Gemeinderates empfahl.

Dieser gab sein einstimmiges Votum für den Bau. Ebenso für die Errichtung einer Sende- und Empfangsstation für Mobilfunk auf dem Flurstück 6732 der Gemarkung Winterlingen.

Bürgermeister Michael Maier meinte, der Bau sei im Zuge des technischen Fortschrittes notwendig. Er verwies bei beiden Anträgen darauf, dass das Einvernehmen der Gemeinde erteilt werde. Eventuell anfallende Kosten der weiteren Erschließung sowie des Brandschutzes seien durch die Bauantragsteller zu tragen.