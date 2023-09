Es ist noch eine ganze Weile hin, bis in der Heubergmetropole Meßstetten die Wählerinnen und Wähler zu den Urnen gerufen werden. Am Sonntag, 24. September, nämlich haben die wahlberechtigten Bürger Meßstettens die Wahl zwischen Amtsinhaber Frank Schroft und Zauberkünstler Alexander Schwarz. Beide haben bekanntlich ihren Hut in den Ring geworfen, wurden kürzlich auch vom Gemeindewahlausschuss offiziell zugelassen

Kandidatenvorstellung anberaumt

Der Wahlkampf ist also eröffnet und gipfelt wohl in der Kandidatenvorstellung, die am 19. September ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Meßstetten stattfindet. Ein Shuttlebus in jeden Stadtteil soll eingerichtet werden.

Wenige Tage später erfolgt dann die Bürgermeisterwahl selbst. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale ihre Pforten geöffnet, wie Meßstettens Pressesprecher Volker Bitzer bestätigt. Zehn Wahllokale gibt es über die gesamte Stadt verteilt, obendrein vier Briefwahlbezirke. In Meßstetten direkt gibt es folgende Wahllokale: Evangelisches Gemeindehaus, Rathaus Sitzungssaal Zimmer 110 und Gymnasium Meßstetten. Weitere Wahllokale gibt es in den einzelnen Teilorten. Auch in der Grundschule Bueloch kann gewählt werden. In Hartheim, Hossingen, Heinstetten, Tieringen und Unterdigisheim wird jeweils im Rathaus gewählt. In Oberdigisheim in der Bärahalle. Insgesamt können, Stand jetzt, 8469 Wahlberechtigte ihre Stimme am Wahlsonntag abgeben. Möglich gemacht wird das nicht zuletzt durch die emsigen Wahlhelfer, die im Einsatz sind. „Alle Wahlteams stehen“, vermeldet Bitzer freudig aus dem Meßstetter Rathaus. 97 Helfer an der Zahl sind am Wahlsonntag im Einsatz.

Appell an die Bürger

Bleibt noch die Frage, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird. 2015, als sich fünf Kandidaten, darunter der heutige Amtsinhaber Frank Schroft, um den Chefsessel im Rathaus stritten, pilgerten noch 56,6 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen, um ihre Stimme abzugeben. Ob auch 2023 so viele Meßstetter wählen gehen, ist die Frage.

„Wir rufen alle Meßstetterinnen und Meßstetter auf, von ihrem demokratischen Grundrecht Gebrauch zu machen, damit es zu einer hohen Wahlbeteiligung kommt“, appelliert jedenfalls Pressemann Bitzer an die Bürger. Ob der Appell fruchtet, wird sich erst zeigen, wenn am 24. September die Wahllokale gegen 18 Uhr ihre Pforten schließen und die Auszählung beginnt. Dann ist auch klar, ob Amtsinhaber Frank Schroft von seinem Kontrahenten Alexander Schwarz im wahrsten Sinne des Wortes entzaubert wurde oder er sich einer weiteren Amtszeit widmen kann.