Unsere Demokratie und ihre Feinde“ – so lautete das Motto des fünften Bürgerempfangs in Meßstetten, der am Freitagabend in der Heuberghalle stattfand. Neben stimmungsvoller Musik von Katja Steidle, deren Gesang von Ferdinand Raiber am Klavier begleitet wurde, bestand das Programm hauptsächlich aus der Diskussion zum eingangs genannten Thema.

Die Expertenrunde

Moderator des Abends war Jörg Max Fröhlich, der seit gut einem Jahr in Meßstetten lebt und bereits die Info-Veranstaltung zur einjährigen Verlängerung der Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber im Jahr 2017 moderierte. Er studierte Rechtswissenschaften und Philosophie und ist seit einigen Jahren Lehrbeauftragter der Akademie der Hochschule Biberach. Er formulierte spannende Fragen und sorgte für mühelose Übergänge zwischen den Themen und Rednern.

Auch die Expertenrunde konnte sich sehen lassen und gestaltete ihre Antworten sowohl informativ als auch spannend.

So wurde Dr. Malte Graßhof 2018 durch den Landtag zum Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs für das Land Baden-Württemberg gewählt und ist damit der höchste Richter des Landes. Er ist zugleich Präsident des Verwaltungsgerichts Stuttgart, zuvor war er Präsident des Verwaltungsgerichts Sigmaringen. Er betonte in der Diskussion jedoch, dass er nicht als Vertreter des Gerichtshofs spreche, sondern vor allem seine persönliche Meinung einbrachte.

Volker Schneider promovierte am Europäischen Hochschulinstitut Florenz. Nach einer über zehnjährigen Forschungstätigkeit am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln war er von 1997 bis zu seinem Ruhestand im Jahre 2020 Professor im Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz.

Über eine Online-Konferenz hinzugeschaltet hatte sich der dritte Experte der Runde: Roland Benedikter ist Politikwissenschaftler und Soziologe mit Schwerpunkt Multidisziplinäre Politikanalyse. Er ist Unesco-Lehrstuhlinhaber für Transformation und Zukunftsvorwegnahme an der Europäischen Akademie, Mitglied des Zukunftskreises des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften. Doris Dialer musste aus gesundheitlichen Gründen der Veranstaltung fernbleiben.

Begrüßung durch Schroft

Das erste Wort gebührte jedoch Bürgermeister Frank Schroft. Er nutzte die Rede, um darauf hinzuweisen, dass er sich dieses Jahr zur Bürgermeisterwahl aufstellen lassen wolle. So will er versuchen, das Versprechen nach einer zweien Amtszeit, das er 2015 gab, auch zu halten. „Aus Gründen unzulässiger Wahlbeeinflussung“ verzichtete Schroft auf eine Erfolgsbilanz des vergangenen Jahres.

Einen Hinweis konnte er sich jedoch nicht verkneifen: Als er sein Amt als Bürgermeister antrat, hatte die Stadt knapp mehr als 20 Millionen Euro an Rücklagen auf der „hohen Kante“, mit Rechnungsabschluss Dezember 2022 sind es zwischenzeitlich mehr als 30 Millionen, obwohl insgesamt 33 Millionen in den zurückliegenden acht Jahren investiert wurden. Sein Erfolgsrezept formulierte er wie folgt: „Die kommunale Finanzpolitik erfordert die Dämpfung der Begehrlichkeiten, den Mut zur Wahrheit, kaufmännisches Rechnen und das Denken in langfristigen Entwicklungen.“

Die Diskussion

Auf das Thema des Abends leitete er über, indem er den Kompromiss als eine der großen Stärken der Demokratie darstellte. „Die Summe aller Einzelinteressen führt nämlich nicht zum Allgemeinwohl, sondern ins Chaos“, stellte er klar.

Moderator Fröhlich verwies in seiner Einleitung auf das geschichtliche Phänomen, dass mit der, unter anderem wirtschaftlichen, Stabilität eines Staates, die Demokratie zur Selbstverständlichkeit wird und die Identifizierung der Bevölkerung mit dem Staat abnimmt.

Er fragte die Experten, wie diese dazu stünden, dass die Exekutive in einer Krise gestärkt, während die Legislative geschwächt werde. „Die Gewaltenteilung hat gut funktioniert in der Pandemie“, äußerte Graßhof. Benedikter eröffnete den Unterschied zwischen der Konkurrenz-Demokratie, deren Struktur sich in Krisen behaupten müsse, und der Konkurdanz-Demokratie, die eine höhere Flexibilität ermöglicht und von Krisen weniger getroffen würde, grundsätzlich aber auch ohne Krise eine gewisse politische Instabilität mit sich bringe.

Das Thema „letzte Generation“ brachte gemischte Gefühle zum Vorschein. Graßhof äußerte: „Wir leben in einer Demokratie von Streit. Es gibt keine Wahrheit.“ Man würden die Auseinandersetzung brauchen, aber müsse auch Aufmerksamkeit für andere Anliegen generieren.

Schneider wies darauf hin, dass es um das Austarieren der Grenzen ginge. Die Verhältnismäßigkeit zwischen „meiner Freiheit und deiner Freiheit“ sollte gegeben sein.

Benedikter begegnete der jungen Bewegung kritisch und wirft ihnen eine Abwertung der Demokratie vor: „Hier sehe ich keinen Ghandi am Werk, sondern eine Ideologie, die zeigt: Nur ich habe die Wahrheit erkannt und nehme es in die Hand.“

Weitere brisante Themenschwerpunkte waren der Einfluss der künstlichen Intelligenz und technologischen Entwicklung auf die Demokratie sowie die Ethik. Der Präsident des Verwaltungsjustizhofs entschärfte die Sorge um die Feinde der Demokratie etwas, indem er äußerte: „Ich muss gestehen, dass ich da zumindest in Hinsicht auf Deutschland entspannter bin. Ich sehe nicht, dass die Demokratie nur durch Feinde besteht.“

Beim anschließenden Imbiss konnten die Besucherinnen und Besucher nochmals näher auf die in der eineinhalb-stündigen Diskussion eröffneten Denkanstöße eingehen.