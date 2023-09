Eigentlich sollten in dem gerade im Bau befindlichen Haus in der Eichhalde in Nusplingen bald Bewohner einziehen. Doch am Donnerstagmorgen (07.09.2023) brach dort ein Feuer aus.

Gegen 5.15 Uhr in der Früh rückten Feuerwehr und Polizei mit mehreren Einsatzkräften zur die Brandstätte aus. Wie die Polizei Reutlingen am Morgen mitteilt, stand das Gebäude beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung bereits in Vollbrand, das Feuer konnte von der Feuerwehr aber bereits nach 30 Minuten größtenteils gelöscht werden.

Nach Brand in Neubau: Keine Verletzte, aber hoher Sachschaden

Aktuell dauern, laut Polizei, die Nachlöscharbeiten noch an (Stand: 08.30 Uhr). Da das Haus noch unbewohnt war, wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Personen verletzt. Dafür entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hierzu wurden Experten der Kriminalpolizei angefordert.