Der Förderverein Naherholung Ochsenberg hatte am Wochenende zu seinem 41. Bergfest in Ebingen eingeladen. Begonnen hat alles vor einem halben Jahrhundert. Denn schon vor dem ersten offiziellen Bergfest wurde auf dem Ochsenberg einst gefeiert. Initiatoren waren damals die Stammtischfreunde, welche in kleinem Rahmen begonnen haben. Beim letzten Bergfest im Jahr 2019 wurde die lange Geschichte von ehemaligen Funktionären und Mitstreitern aufgearbeitet. Ganz zu deren Begeisterung und Freude, zu denen zu gehören, welche von Anfang an dabei waren.

Über 50-jährige Tradition

Damals, man konnte sich an das Jahr 1969 erinnern, seien die Helfer noch mit Flaschenbier im Körble durch die Besucherscharen gelaufen und hätten dieses an die Gäste verkauft. Zwei Jahre später, ausgehend von den regelmäßigen Stammtischbesuchern und -brüdern, konnte dann der Förderverein gegründet werden. Bald darauf entstand das Bergfest, welches bis heute seinem guten Ruf treu blieb und immer recht gut frequentiert war.

Auch am Wochenende stand eine rund zwanzigköpfige Helferschar in einheitlichen schwarzen Shirts um das Vorstandstrio Jürgen Bitzer, Rainer Lindner und Philipp Kalenbach für ihre Gäste bereit. Am Traditionstermin Anfang September bewirtet der Förderverein auch im Ochsenhaus. Im Angebot des Fördervereins war am Wochenende wieder eine gute bürgerliche schwäbische Küche, wobei die Bergwurst eindeutig das Erkennungszeichen des Bergfestes ist.

Erlös für Spielplatz

Der Erlös kommt eigenen Aufgaben zugute. „Für uns ist das diesjährige Bergfest wichtig, welches zuletzt wegen der Pandemie 2019 stattfinden konnte, und wir seither praktisch keine Einnahmen mehr hatten“, erzählte Rainer Lindner. Der Förderverein, welcher derzeit nur noch 110 Mitglieder zählt, vor 20 Jahren aber an der 200er-Grenze anklopfte, habe in dieser Zeit trotzdem investiert. Jürgen Bitzer und Philipp Kalenbach führen unter anderem die Erneuerung vom Gastank, eine neue Bestuhlung und neue Vorhänge sowie zwei Markisen an. Weiterhin investiert der Verein jährlich vorrangig in den beliebten und großen Spielplatz mit vielen Möglichkeiten für Kinder. Dessen Grundstein wurde bereits im Jahr 1973 gelegt.

Der Förderverein profitierte am Wochenende vom herrlichen Frühherbstwetter, bei dem sich viele Besucher auf den Weg zum Ochsenberg machten und das kulinarische Angebot sowie die traumhafte Landschaft auf dem über 900 Meter hohen Berg mit Premiumwanderweg genossen. Die Vorstandschaft zeigte sich mit der Resonanz am Samstag und Sonntag sehr zufrieden.