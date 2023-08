Am Sonntag wurden der Polizei gegen zwei Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer folgende Meldungen gemacht: Eine Ölspur befand sich auf der Bitzer Steige und ein mutmaßliches Pannenfahrzeug stand an der Bushaltestelle auf Höhe Süßer Grund. Bei einer Überprüfung konnte ein an der Bushaltestelle stehender VW Passat sowie eine danebenstehende Personengruppe festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, dass ein 17-Jähriger unbemerkt den Fahrzeugschlüssel seiner Mutter an sich genommen hatte, um mit deren VW Passat eine Spritztour zu unternehmen.

Trotz Unfall weiter gefahren

Auf der Bitzer Steige war er dann auf Höhe der Einmündung Hegelstraße nach rechts von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen, wobei die Ölwanne des Fahrzeuges aufgerissen wurde. Trotz massivem Ölverlust war er im Anschluss noch bis zur Bushaltestelle auf Höhe Süßer Grund weitergefahren. Da bei ihm zudem der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, wurde die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet. Die Feuerwehr Albstadt sowie der Baubetriebshof streuten die Ölspur ab.