Den Namen „Band-Sommer“ hatten die beiden Open-Air-Konzerte am Freitag und Samstag in Ebingen eigentlich nicht verdient. Die Veranstalter hofften beim After-Work ja ursprünglich auf sommerliche Temperaturen und „Urlaubs-Feeling“. Dieser fromme Wunsch fiel aber sprichwörtlich ins Wasser – die Gäste genossen das Programm dennoch.

Freitags Top-Hits von „Crash“, samstags „Backstage Penguin“

Am vergangenen Freitagabend eroberte die fünfköpfige Coverband „Crash“ aus Bisingen die Showbühne. Sie heizten mit bekannten Songs aus Rock und Pop dem Publikum ein: Das hob die Stimmung beim anhaltenden Regenwetter dann auch. Ein Top-Hit folgte auf den nächsten, wobei es der Band immer wieder gelang, die angesagten Ohrwürmer mit einer eigenen Note zu versehen und eine großartige Bühnenpräsenz zu zeigen.

Am Samstag gehörte das Podium dann den „Backstage Pengiuns“, einer Albstädter Formation, die Pop und Punk mit im Gepäck hatte. Mit Gitarrenriffs und übersteuerten Verstärkern schaffte die Gruppe den für Punk typischen Sound und verlieh ihren Songs mächtig Ausdruck. Ein dröhnender Bass ließ den Bürgerturmplatz in Ebingen regelrecht erbeben.

Senioren lauschen Punk

Erstaunlich war das bunt gemischte Völkchen, das sich zu diesem Hard-Rock-Sound einfand. Zwar war am Freitag beim Wolkenbruch definitiv mehr los, aber auch am Samstag war der Band-Sommer erstaunlich gut besucht: Neben eingefleischten Fans dieser Musikrichtung fanden sich auch erstaunlich viele Familien und älteren Gäste. Da auch der Samstagabend ziemlich verregnet werden sollte, suchten die Besucherinnen und Besucher unter den Sonnenschirmen, und außerdem unter sämtlichen Dachvorsprüngen, Schutz. So ließ sich das kostenlose Konzert dann doch trotz Schauer genießen. Viele hatten sich ohnehin mit Regenjacken und Schirmen ausgerüstet.

9 Abende , seit dem 27. Juli noch bis zum 12. August, wird immer am Donnerstag bis Samstag auf dem Bürgerturmplatz in Albstadt-Ebingen Live-Musik für alle gespielt.