Die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Abschluss des Albstädter Band Sommers waren vorhanden: Strahlender Sonnenschein, viele Besucherinnen und Besucher auf dem Bürgerturmplatz in Ebingen und eine Band, die ganz offensichtlich große Lust auf diesen Auftritt hatte. Die „No Change Partyband“ aus Albstadt präsentierte sich im Rahmen des Albstädter Freiluft-Events mit Coversongs aus den vergangenen sechs Jahrzehnten in bester Party-Laune und mit den Worten: „Wir sind zu Hause“.

Neun Abende mit Rock, Pop, Punk und mehr

In der Zeit vom 27. Juli bis zum 12. August hatte die Stadt Albstadt Bands und Künstlern eine ausgezeichnete Gelegenheit ermöglicht, sich vor einem großen lokalen Publikum zu präsentieren. Am Samstagabend waren es die Bandmitglieder Rizzo, Michi, Stoffel, Domi, Matti und Helen (sie sprang für Bandkollegin Sarah ein, die sich im Urlaub befindet), die auf der Bühne bekannte Pop-, Rock- und Partyhits spielten. Damit konnten sie bei den Zuhörern punkten: Das breit gefächerte Publikum zeigte von Anfang an echte Begeisterung an der erstklassig erarbeiteten Bühnenshow. Bereits die ersten Töne, die erklangen, versprachen einen tollen Sommerabend.

Mit Purs „Abenteuerland“ startete das Konzert und machte Lust auf mehr. Ob „Sweet Caroline“ von Neil Diamond oder „The one that I want“ von Olivia Newton-John und John Travolta aus dem Filmklassiker „Grease“ von 1978, oder aber ein Medley aus Nena Songs und Hits der Neuen Deutschen Welle – es war für alle Gäste etwas dabei. Sängerin Helen überzeugte mit eindrucksvollen Solo-Einlagen, ebenso wie Rizzos Gesangskünste.

Albstädter feiern mit Gästen aus der Region

Die zahlreichen Besucher waren aus nah und fern angereist. Verlockend war offenbar neben dem angekündigten Musikprogramm der freie Eintritt in diesem Jahr – hatte man doch im vergangenen noch in den Geldbeutel greifen müssen. Ebenfalls dem Konzert dienlich: erfreuliches Wetter, worauf die vorangegangenen Bands des Sommer-Events hatten verzichten müssen.

Jung und Alt feierten also einen gigantischen Abschluss des Band Sommers.