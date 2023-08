Ihrem Motto „Soweit die Füße tragen“ blieb das Organisationsteam des Pfeffinger Fußballclub-Förderverein auch heuer treu. Nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 wurde das Event 2021 unter ungekannten Bedingungen auf die Beine gestellt. Verzichtet wurde auf den gemeinsamen Start morgens um 6 Uhr, dafür gab es von diesem Zeitpunkt an ein einstündiges Zeitfenster, um die 60 Kilometer lange Strecke rund um Albstadt anzugehen.

Mehr als 250 Anmeldungen zur Challenge

Was sich im Nachhinein als gute Entscheidung erwies. Trotz der erschwerten Bedingungen durch die Pandemie freute sich der Ausrichter vor zwei Jahren über 213 Anmeldungen. Gestartet waren letztendlich 171 Personen, 141 schafften alle Hürden und kamen in der vorgegebenen Zeit ins Ziel.

Im vergangenen Jahr normalisierte sich der Alltag wieder. So kehrte man beim Wander-Event der Extraklasse für alle sportlich ambitionierten Wanderer, Walker und Läufer – ob einzeln, unterwegs oder in Gruppen – zum überwiegend gemeinsamen Start, morgens um 6 Uhr, zurück. Zuvor konnte man sich mit Hefezopf und Kaffee stärken. Der Start war noch bis sieben Uhr möglich. Alle Läuferinnen und Läufer checkten sich mit einem QR-Code am Start ein.

1500 Höhenmeter und 60 Kilometer bewältigen

Dieser 2021 neu eingeführte Ablauf hatte sich bewährt. Das Gros der 294 Starter ging um sechs Uhr, nach dem Startschuss durch Ortsvorsteher Roland Merz, noch bei Dunkelheit auf die 60 Kilometer lange Strecke, auf welcher rund 1500 Höhenmeter zu bewältigen waren. „An der bekannten Strecke hat sich nichts geändert“, sagt Gerd Bitzer, der Initiator der Albstadt-Challenge.

Gleich nach dem Start steht in diesem Jahr also wieder der anspruchsvolle Aufstieg zum Pfeffinger Böllat als erste Herausforderung an. Vom Pfeffinger Böllat aus geht es weiter zum Burgfelder Böllat, einer der markanten Punkte der Tour, von wo aus bei gutem Wetter der erste herrliche Ausblick ins Ländle möglich ist.

Weiter geht es zum Gräbelesberg, Hossinger Leiter, Malesfelsen, Hukelturensteige, Schleicherhütte, Schlossfelsen, die Felsen über Truchtelfingen, Hangender Stein und Zellerhorn. Jedem ist es überlassen, wie er die Strecke angeht, jeder ist mit seinem Handy mit der Jury verbunden.

Verpflegungsstationen zur kostenlosen Stärkung befinden sich an der Festhalle Lautlingen, am Waldheim Ebingen, am Schützenhaus Tailfingen und am Onstmettinger Skihaus im Ruchtal, wo jeweils auch DRK-Helfer vor Ort sind. Angeboten wird auch heuer wieder der Shuttleservice, der diejenigen Läufer abholt, die unterwegs die Challenge beenden wollen. Ziel ist wie auch im Vorjahr auf dem Pfeffinger Sportgelände. Dort gibt es Urkunden, das Finisher-Shirt und ein Päckchen Nudeln. Dort kam 2022 der Onstmettinger Markus Keller nach sechs Stunden und elf Minuten als Erster ins Ziel.

Mit rund 40 Personen, die dem Förderverein nach wie vor zur Seite stehen, wird die gesamte Albstadt-Challenge abgewickelt. Anmeldungen sind online auf www.albstadt-challenge.de nach wie vor möglich.