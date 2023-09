Wasser beinhaltet das Wahrzeichen von Benzingen schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Unnötig ist er trotzdem nicht. Schließlich dient er oft als schöne Kulisse für Veranstaltungen. „Wir als Förderverein Wasserturm sind stolz und glücklich in der Lage zu sein, unseren Wasserturm so erhalten zu können, wie er ist. Das sollen alle Gäste am Festwochenende 9. und 10. September sehen, fühlen und schmecken“, vermelden die Vereinsvorsitzenden Peter Pawtowksi und sein Stellvertreter Ewald Hoffmann.

Erster Turm-Run

Zum 100. Geburtstag hat man sich deshalb etwas Tolles einfallen lassen: den ersten Benzinger Turm-Run. Die 28 Meter des Gebäudes werden über 62 Stufen erklommen. Klingt im ersten Moment nicht besonders sportlich, aber natürlich spielt die Zeit dabei eine wichtige Rolle.

Am Samstag um 16 Uhr dürfen sich Viererteams aus der Gemeinde in ihrer Schnelligkeit messen. Am Sonntag geht es dann um 9 Uhr ganz heiß her, wenn die Feuerwehrabteilungen der Region in voller Montur, vom Helm bis zu den Stiefeln, in Viererteams die Treppen hoch sprinten. Ab 10.30 Uhr dürfen sich dann auch immer wieder Einzelläufer messen.

Es wird aber nicht nur gelaufen. Wobei natürlich begehrte Pokale und Wanderpokale locken. Wer es gemütlicher angehen will, der sieht den anderen einfach zu, was allein schon eine Gaudi sein dürfte, und genießt am Samstagabend um 20 Uhr das Konzert von „USCHI“, der „Ultimativen Schraddelinitiative“. Vier musikalische Herren bieten „einen lauschigen, rock-poppigen und unterhaltsamen Abend am Fuße des Wasserturms“, so das Versprechen der Veranstalter. Und die Feuerwehrkameraden dürfen sich schon für den nächsten Morgen rüsten.

Tag des Denkmals

Der Sonntag steht nicht nur im Zeichen des bundesweiten offenen Denkmals, sondern auch der Unterhaltung. Gegen 11 Uhr spielt die Musikkapelle Benzingen zum Frühschoppen auf, dem der Festakt folgt. Hierzu werden Bürgermeister Michael Maier, Ortsvorsteher Ewald Hoffmann und Vereinsvorsitzender Peter Pawtowski Grußworte an die Besucher richten. Gegen 12.30 Uhr folgt die Siegerehrung der Turmläufe. Tanzvorführungen der Kindergartenkinder stehen ab 14 Uhr auf dem Programm. Natürlich gibt es heute und morgen auch eine Bewirtung mit Speisen und Getränken. Weitere Infos gibt es unter www.benzinger-wasserturm.de