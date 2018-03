Interview Interview mit Verlagsleiterin Monika Osberghaus

Leipzig / Monika Höna

Im Gespräch: Die Verlagsleiterin Monika Osberghaus stellt jungen Lesern auch Ungewöhnliches wie den Gefängnisalltag vor. Happy Ends hält sie aber dennoch für unverzichtbar.

Wer liest, hat mehr vom Leben. Deshalb kann man gar nicht früh genug damit anfangen, meint Monika Osberghaus. Sie macht Kinderbücher, die nicht die heile Welt beschwören.

Anfang März erscheint „Im Gefängnis – Ein Kinderbuch über das Leben hinter Gittern“. Wie kamen Sie auf die Idee?

Monika Osberghaus: In dem Fall hat sich eine Gefängnispsychologin an uns gewandt. Sie meinte, dass es viele Kinder gibt, die davon betroffen sind und mal ein gutes Buch zu dem Thema brauchen. Bei uns ist dann die Überzeugung gewachsen, dass es eigentlich für alle Kinder spannend ist. Sie kennen Geschichten mit Verbrechern, in denen die Polizei kommt, die Bösen verhaftet und ins Gefängnis sperrt. Aber wie es dann genau im Gefängnis ist, das weiß man nicht. Das wollen wir ändern.

Sie haben selbst an dem Buch mitgeschrieben. Wie haben Sie sich dem Thema angenähert?

Einiges haben wir aus Gesprächen mit der Psychologin und mit Bewährungshelfern erfahren, aber wir haben auch viele Besuche vor Ort gemacht. Und so seltsam es beim Thema Gefängnis klingt – uns wurden alle Türen geöffnet. Das finden auch dort alle ganz, ganz wichtig.

Entwickelt man da auch Sympathie für die Insassen?

Durchaus, ja. Wir haben bei unseren Recherchen zudem festgestellt, wie schnell jemand ins Gefängnis kommen kann. Da mussten wir schon manchmal schlucken.

Ist das Gefängnisbuch typisch für die Art Bücher, die in Ihrem Verlag entstehen?

Typisch würde ich nicht sagen, aber unsere Bücher unterscheiden sich schon sehr von denen anderer Verlage. Wir setzen auf die realistische, ganz alltägliche Schiene. Mir ist es wichtig, dass die Kinder von heute in unseren Büchern ihr eigenes Leben entdecken und einen Anlass finden, darüber zu reden.

Würden sich das andere Verlage nicht auch auf die Fahnen schreiben?

Wahrscheinlich schon. Aber wenn man sich vor allem die Bestseller mal genauer anschaut, ist vieles unheimlich nostalgisch und rückwärtsgewandt. Uns geht es um das heutige Kinderleben in all seinen Facetten, vor allem die nicht so harmonischen Seiten, die konfliktreichen, schmerzhaften, angstvollen und abgründigen Sachen. Da sind andere Verlage sehr vorsichtig. Oder sie verlagern viel in den Bereich Fantasy, was wir komplett vermeiden. Dabei achten wir sehr darauf, was die Kinder wissen wollen, nicht was sie wissen sollen.

Ein Beispiel?

Das wichtigste Buch unseres ersten Programms aus dem Jahr 2009 heißt „Lola rast“, das war damals so etwas wie unser Aushängeschild. Eine Art Struwwelpetriade von heute mit insgesamt sieben gereimten Geschichten, die allerlei Schreckliches aus dem Konfliktstoff von Familien erzählen. Das Buch gibt es immer noch, viele Kinder lieben es sehr.

Wie sieht es überhaupt mit der Lesekompetenz von Kindern aus?

So richtig beurteilen kann ich das gar nicht. Ich lese auch nur, was die Medien verbreiten. Es gibt ja immer wieder Studien dazu, die ich allerdings nicht zu ernst nehme.

Haben Sie Tipps, wie man Kinder zum Lesen kriegt?

Wenn ein Buch gut geschrieben ist und eine spannende Geschichte erzählt, die neugierig macht, dann bleiben die Kinder von sich aus dran. Ich halte wenig von Erstleser-Titeln, bei denen peinlich genau darauf geachtet wird, dass keine Fremdwörter vorkommen und alles möglichst einfach ist.

Wie wichtig ist Vorlesen?

Das wiederum halte ich für superwichtig. Und am besten ganz lange, also nicht damit aufhören, wenn die Kinder in der Schule sind, sondern die tollen Sachen gemeinsam weiterlesen. Das ist eine sehr verbindende Sache, mindestens bis das Kind 11, 12 oder 13 ist – oft noch länger. Und man hat damit einen gemeinsamen Fundus an Geschichten, die einen ein Leben lang begleiten.

Was, wenn ein Kind nicht in so einer Lese- Umgebung aufwächst?

Dann findet es hoffentlich früh in eine tolle Bibliothek oder hat eine lesebegeisterte Lehrerin. Bei manchen klappt es trotzdem nicht. Es sind nun mal nicht alle Kinder Leseratten, das muss man akzeptieren. Auch wenn mir diese schon ein bisschen leid tun, denn ihnen entgehen ja all die anderen Welten, in die man mit Büchern eintauchen kann. Filme oder Computerspiele lassen sich damit nicht vergleichen.

Worin sehen Sie die Hauptaufgabe von Büchern?

Bücher zielen auf sehr unterschiedliche Dinge ab. Sie können mich berühren, mich traurig machen oder zum Lachen bringen, mir etwas beibringen, meinen Blick weiten oder verändern, mich zum Nachdenken bringen. Im Idealfall sind Bücher eine Art Hirnanknipser.

Brauchen Mädchen und Jungen unterschiedliche Bücher?

Ich finde nein. Obwohl der Trend genau in diese Richtung zu gehen scheint. Die Verlagsprogramme und selbst Buchhandlungen fördern die Geschlechtertrennung. Anscheinend traut man es den jungen Lesern nicht zu, sich in Helden des anderen Geschlechts hineinzuversetzen.

Sind Happy Ends wichtig?

Ja, sehr sogar. Kinder mögen auch keine offenen Enden, deshalb sollte eine Geschichte zumindest so ausgehen, dass man damit gut weiterleben kann. Selbst unser Gefängnisbuch endet damit, dass der Papa entlassen und von seiner Tochter abgeholt wird. Damit sind natürlich längst nicht alle Probleme gelöst, aber es geht aufwärts.

Wie finden Eltern die richtigen Bücher für ihre Kinder? Das Angebot ist ja riesig.

Am besten mit Hilfe von engagierten Buchhändlern und Bibliothekaren, die richtig gute Tipps geben können. Wenn man solche Fachleute mit Informationen füttert, was das Kind schon gelesen hat und toll oder auch langweilig fand, kommt man auf die richtige Spur. Sich Anregungen holen, ausprobieren – das ist ganz wichtig. Und in den Büchereien steht eine riesige Auswahl praktisch zum Nulltarif bereit.

Sind die modernen Medien – E-Books, Laptops, Tablets – eine Alternative zum Buch?

Ab dem Jugendalter durchaus. Unsere Zielgruppe sind allerdings die kleineren Kinder, für die wir vor allem illustrierte Bücher machen. Und gerade im Bilderbuchalter würde ich das altmodische Blättern dem modernen Wischen und Scrollen immer vorziehen.

Haben Sie ein Lieblingsbuch?

Ja, für Kinder mag ich persönlich die „Mumin“-Bücher der skandinavischen Autorin Tove Jansson am allerliebsten. Die kann ich nur empfehlen, für jedes Alter und immer wieder. Bei jedem Lesen entdeckt man etwas Neues. Lauter Fantasie-Geschichten um knuffig aussehende trollartige Figuren, also nichts Realistisches. Ich habe sie zwar erst als Erwachsene kennengelernt, war aber gleich so begeistert, dass ich sogar Skandinavistik studiert habe, um sie in der Originalsprache lesen zu können.

Monika Osberghaus (55) ist gelernte Buchhändlerin, hat später das Abitur nachgemacht und Germanistik und Skandinavistik studiert. Schon während des Studiums und danach hat sie als Übersetzerin und als freie Autorin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gearbeitet, bis sie vom Stuttgarter Klett-Verlag das Angebot bekam, ein Konzept für einen Kinderbuchverlag auszuarbeiten. Dieser wurde unter ihrer Federführung 2008 in Leipzig gegründet. Seit 2015 ist sie die Mehrheitsgesellschafterin des Verlags.