Brettspiele Weltgrößte Spielemesse beginnt in Essen

Weltgrößte Spielemesse beginnt in Essen

Essen / dpa

Die „Spiel '18“ beginnt am Donnerstag in Essen. Der Veranstalter erwartet etwa 180.000 Besucher.

Mit einer Rekordzahl von 1150 Ausstellern beginnt am Donnerstag in Essen die internationale Publikumsmesse „Spiel '18“. Die viertägige Veranstaltung gilt als weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. Rund 180.000 Besucher in allen Altersgruppen werden erwartet.

Absatz soll weiter steigen

Besonders beliebt seien aktuell Familienbrettspiele sowie Party- und Aktionsspiele, hieß es vorab vom Veranstalter. Gesellschaftsspiele würden immer aufwendiger; Käufer seien bereit, auch höhere Preise dafür zu zahlen. Bis zum Jahresende erwartet die Branche einen Anstieg beim Absatz auf 50 Millionen verkaufte Spiele.

