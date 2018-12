Tiere Was tun, wenn man einem Wildschwein begegnet?

Südwesten / Luca Schmidt

Begegnungen von Wildschweinen mit Menschen sind eher selten, aber was, wenn es doch passiert? So verhältst du dich richtig.

In Sachsenheim bei Ludwigsburg hat ein Wildschwein jüngst einen 74-jährigen Mann verletzt, im März besuchte ein Schwarzkittel das Klinikum in Aalen und wurde erschossen, in Karlsruhe rasten zwei Keiler durch einen Supermarkt: zu Begegnungen zwischen Mensch und Wildschwein kommt es immer wieder. Wir haben beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg (MLR) nachgefragt, wie oft man den Tieren begegnet, wann es gefährlich wird und wie man sich verhalten sollte.

Wie wahrscheinlich ist es, dass man einem Wildschwein begegnet?

Laut Jürgen Wippel, Pressesprecher des MLR, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man einem Wildschwein begegnet. „Im Land gibt es 1,4 Millionen Hektar Wald, der täglich von zwei Millionen Menschen besucht wird“, sagt er. Die Wenigsten werden in ihrem Leben aber ein Wildschwein in freier Natur sehen.

Das liegt auch daran, dass Wildschweine ein gutes Gehör und einen guten Geruchssinn haben – und im Zweifelsfall das Weite suchen. „Wildschweine sind Wild-, aber keine Raubtiere. Sie attackieren nicht, im Gegenteil: sie ergreifen die Flucht.“ Das Tier scheue zwar den Menschen, nutze aber doch „menschliche Strukturen“, so Wippel. „Es geht überall dorthin, wo es etwas zu fressen gibt.“ So komme es auch in dichter besiedelte Gebiete.

Wie gefährlich ist eine Begegnung?

Gefährlich wird es nur dann, wenn die Tiere verletzt sind oder in die Enge getrieben werden. „Wenn man ein Wildschwein angefahren hat, kann es normalerweise nicht mehr flüchten. Man sollte dann nicht aussteigen und nach dem Tier schauen, ein Höchstmaß an Vorsicht ist hier angebracht.“ Die ist auch angebracht, wenn eine Bache, ein weibliches Tier, ihren Nachwuchs dabei hat. „Sie verteidigt ihre Frischlinge.“ Dabei komme es laut Wippel bei einer Begegnung nicht zu einem Kampf. „Meist gibt es eine Attacke, danach versucht das Wildschwein zu flüchten.“ Aber selbst eine einzelne Attacke kann für Menschen gefährlich sein. „Das sind schwere Tiere, Keiler können bis zu 120 Kilogramm schwer werden und haben scharfe Eckzähne.“ Zu mehr als einem Angriff kommt es, wenn die Tiere von einem Hund gestellt werden - denn dann können sie nicht mehr flüchten. Unter dem Strich könne man sagen, dass Wildschweine „von sich aus nicht gefährlich sind, aber wehrhaft.“

Wer in diese Situation kommt, sollte sich langsam zurückziehen – die Bache würde ihren Nachwuchs verteidigen. © Foto: Paul Henri/ Pixabay

Was tun, wenn einem doch ein Wildschwein begegnet?

Dann gilt: keine hektischen Bewegungen. „Wenn im Wald in 50 Metern Entfernung eine Rotte Wildschweine den Weg kreuzt, dann sollte man sich einfach ruhig verhalten. Das ist ein schöner Anblick“, sagt Wippel. Wenn man einem Frischling begegnet, sollte man den Bereich verlassen. Eine gefährliche Begegnung lasse sich aber bereits im Vorfeld vermeiden, wenn einfache Verhaltensregeln im Wald befolgt würden. „Man sollte die Waldwege nicht verlassen, auch wenn man das dürfte. Außerdem sollte man nicht bei Dämmerung oder Nacht in den Wald gehen und seinen Hund immer anleinen“, erklärt Jürgen Wippel. Es gelte, sich der Natur mit dem gebotenen Respekt zu nähern.

Was tun, wenn man ein verendetes Tier findet?

Dann sollte man wahlweise die Gemeinde, das Landratsamt oder den Jagdpächter anrufen – und das Tier auf keinen Fall berühren, sagt Wippel. Denn das Wildschwein könnte an der Afrikanischen Schweinepest verendet sein. Das ist eine ausschließlich bei Schweinen vorkommende, gefährliche Viruserkrankung, die sich seit einigen Jahren in Osteuropa ausbreitet und auch Haus- und Wildschweine in Deutschland bedroht. Weitere Informationen des MLR zur Schweinepest finden sie hier.

