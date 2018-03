Küchenlexikon Was ist eine Kasserolle?

Was ist eine Kasserolle?

Berlin / DPA

Bei einer Kasserolle handelt es sich nicht um ein spezielles Gericht - sondern um einen bestimmten Topf. „Die Kasserolle ist ein klassischer Stieltopf mit hohem Rand“, erklärt Steve Karlsch, kulinarischer Direktor der Brasserie Colette Tim Raue in Berlin.

Der Topf ist feuerfest und wird beispielsweise dafür genutzt, einen Braten im Ofen schmoren zu lassen. Der Vorteil der Kasserolle ist aber, dass man sie für fast alles nehmen kann. Über Wasserdampf kann man mit Stielkasserollen beispielsweise Soßen reduzieren oder Schokolade schmelzen.

Kasserollen mit Deckel eignen sich auch gut als Ersatz für einen Wok, da sich in ihnen die Temperatur gleichmäßig verteilt. Die Temperatur ist hierbei am Boden am höchsten und nimmt mit steigender Höhe ab. Auch für das Glasieren von Gemüse sind Stielkasserollen gut geeignet.