Gesundes Gemüse Warum so viele Kinder Brokkoli hassen

Warum so viele Kinder Brokkoli hassen

Hamburg / DPA

Brokkoli ist reich an Vitamin C und Mineralstoffen wie Kalzium, Kalium und Eisen. Doch davon wollen kleine Kinder oft nichts wissen, zum Ärgernis vieler Eltern.

Wenn sie Brokkoli nicht mögen, können Kinder aber gar nichts dafür: Denn das Gemüse enthält - wie Rosenkohl oder Chicoree - viele Bitterstoffe, und Kinder schmecken Bitteres stärker als Erwachsene, erklärt die Zeitschrift „Eltern“ (Ausgabe 1/2019). Das habe die Natur als cleveren Schutz so eingerichtet und stamme aus Zeiten, in denen Menschen auf der Suche nach Essen noch durch Wälder streiften. Dabei galt die Regel: „Bitter ist gleich giftig. Also schnell ausspucken!“