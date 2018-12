„Tribes“ Von der Jagd zum Ackerbau

Ulm / Stefan Bentele

SWP-Spieletest: 30 000 Jahre Menschheitsgeschichte in gerade mal 45 Minuten, so lässt sich „Tribes“ umschreiben.

Gut 30 000 Jahre Menschheitsgeschichte komprimiert auf einen Spielplan und 45 Minuten, das ist „Tribes“. Ähnlich kompakt und schnell ist nur Udo Jürgens, der für die Trickserie „Es war einmal der Mensch“ einst sang: „Tausend Jahre sind ein Tag!“

Für Jäger und Sammler

Zwei bis vier Spieler führen in „Tribes“ ihre Stämme von der Altstein- über die Jungstein- bis in die Bronzezeit. Die Stämme wachsen, erkunden und bewegen sich und streben Errungenschaften wie Jagen, Käseerzeugung oder Weben an. Das alles wird über sechs Aktionstafeln ausgelöst, die hintereinander liegen und aus der jeder zu Beginn seines Zuges wählt. Wer mit der vordersten Tafel nichts anzufangen weiß, kann dahinterliegende wählen, muss den Weg dorthin aber mit Muscheln bezahlen.

Um Errungenschaften zu erzielen, braucht es Ressourcen. Jeder Spieler hat sein eigenes Reich und erkundet neue Landschaften mit Ressourcen, lässt seinen Stamm wachsen oder sich ausbreiten. Über Errungenschaften lassen sich die Effekte dieser Aktionen verbessern. Und Errungenschaften geben Punkte, Ereignisse und schalten Ereignisse frei.

Solide Kost

„Tribes“ ist nicht allzu kompliziert, dafür sind Spieler auf Glück angewiesen. Ein Familienspiel mit buntem Spielplan und hübschem Material, das vieles richtig macht, sich aber aus der Masse solider Familienspiele nicht vollends löst.