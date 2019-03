SWP-Spieletest: „Hexenhaus“ ist ein klassisches Familienspiel mit zügig zu lernenden Regeln und unkomplizierter Mechanik.

Das Dasein als moderne Hexe schien auch schon einfacher: Früher war eine Besenherrin froh um jeden Irrgänger, der sich zum eigenen Lebkuchenhaus verirrte. Heute hingegen irren viel zu viele Fabelwesen auf Wanderschaft durch den Wald und naschen allesamt vom Hexenhaus. Aber eine gerissene Hexe lässt sich das nicht bieten...

Bauen am Häuschen

In „Hexenhaus“ locken wir als Hexen Märchenwesen wie Drachen, Räuber, Zwerge & Co. mit Pfefferkuchen, um sie einzufangen, bevor sie sich an unserem Lebkuchenhaus verköstigen. Das Haus einer jeden Hexe muss zudem erweitert werden, reihum werden dazu Plättchen mit Pfefferkuchen oder Sondereffekte auf bestehende Pfefferkuchen und Effekte gebaut. Wer zwei gleiche Pfefferkuchen oder Effekte überbaut, bekommt extra Lebkuchen oder zusätzliche Effekte. Wer ein Fabelwesen fängt, darf in seinem Haus einen Joker verbauen. Hat eine Hexe ein Stockwerk vollendet, gibt‘s im Einsteigerspiel eine Belohnungskarte mit Punkten, im Standardspiel Karten mit Aufträgen – etwa am Ende das Haus mit den meisten Stockwerken gebaut zu haben.

Mehr Balance

„Hexenhaus“ wirkt grafisch frech-sympathisch, die Regeln sind zügig gelernt, die Mechaniken sind nicht sonderlich komplex – ein klassisches Familienspiel. Das Lebkuchenstapeln ist nett, braucht aber nicht allzu viel Gerissenheit und wird schnell zur Routine. Auch der Startspielervorteil scheint sich im Spielverlauf nicht so recht auszugleichen. Ein kurzweiliges Spiel, dem mehr Balance gut getan hätte.[Link auf http://www.swp.de/spiele]