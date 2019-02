Spiel der Woche Rom im Quadrat

Ulm / Fabian Ziehe

Es stimmt, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Dem Städtebau-Spiel von Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert reicht sogar eine schlanke Stunde. Dann passt alles, so quadratisch wie praktisch. Aber passt es auch gut?

Mechanisch gesehen: Ja. Die Spieler legen in sieben Runden Plättchen im Vier-mal-Vier-Raster aus. Sie zeigen Wohnhäuser, Tempel, Aquädukte, Produktions- und Verwaltungsgebäude. Und wie das so ist im Städtebau-Spiel: Das eine Plättchen neben dem anderen bringt mehr Siegpunkte, die Masse eines bestimmten Gebäudetyps auch. Teure Bauten liefern mehr Boni, günstige schonen die Ressoucen – ein durch und durch klassisches Arrangement.

Ein Kniff ist die Aktionsauswahl: Zu Beginn jeder Runde setzen die Spieler auf eine Leiste: Wer weiter vorne sitzt, nimmt zuerst eines der verfügbaren Plättchen, die jede Runde ausliegen, bekommt aber auch weniger Ressourcen. Umgekehrt verhält es sich für denjenigen, der sich zuhinterst setzt. Das schafft schöne Dilemmata und Interaktion.

Das Spiel ist schnörkellos designt und brillant austariert. Im Spiel zu zweit ist es taktischer, im Spiel zu viert glücksbetonter – beides passt. Die Spielzüge gehen flott, das Regelwerk ist angenehm schlank. Das Spiel macht perfekt, was es will. Da schmerzen die Schwachstellen um so mehr. Lieblose Grafik, unintuitive Piktogramme, belanglose Themenwahl, bleilastige Anleitung – hätte man sich redaktionell nur ein wenig mehr Zeit gegönnt, um an der Hülle des Spiels zu feilen. . .

Und, bitte, warum auch nicht: Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.

„City of Rome“

Von Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert, 60 Minuten, ab 10 Jahren, Abacusspiele, ca. 25 Euro.

Unsere Wertung:

Mehr Spiele auf www.swp.de/spiele