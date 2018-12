„kNOW!“ Klassisches Quiz, digitaler Twist

Ulm / Fabian Ziehe

Vier Punkte leuchten auf. Was folgt, erinnert an einen Hund, der auf einen Fingerzeig wartet – nur geht da kein zotteliger Vierbeiner, sondern ein Lautsprecher-ähnliches Ding in Habachtstellung. „Okay, Google“, war der Befehl – nun, da der „Google Home Mini“ ganz Ohr ist, folgt die Anweisung: „Frag Professor kNOW nach einer Aufgabe für ,Ton für Ton’!“ Die Lichter erlöschen, ein Tusch, dann folgt die Aufgabe ...

Bis zu sechs Spieler, ein Brett, darauf Pöppel und Karten: Soweit ist bei „kNOW!“ von Ravensburger alles altbewährt. Dass das Quiz mit der blauen Ecke auf dem Karton als innovativ gilt, liegt an der Verknüpfung mit „Google Assistant“, dem Sprachassistenten des US-Konzerns. Analoges Vergnügen plus digitaler Fortschritt, das ist nicht neu (siehe Kasten), aber in dieser Form nochmal ein gutes Stück weitergedreht.

Schwäbisches Traditionsunternehmen trifft auf IT-Weltkonzern – „das war unkomplizierter, als man meinen möchte“, sagt Philipp Sprick, der als Redakteur für die Entwicklung des Quiz’ verantwortlich ist. „Wir haben bei Google offene Türen eingerannt.“ Zumal schon die Google-Gründer einen spielerischen Ansatz hatten. „In unserer DNA steckt ganz viel Spielelust“, sagt Google-Sprecherin Lena Heuermann.

Den Kontakt hat die Spielzeugschmiede schon vor ein paar Jahren aufgebaut. Ihre Idee war, Dienste von Google zu „verspielen“. Man guckte sich den Meta-Dienst heraus, der 2016 erstmals vorgestellt wurde: „Der Google Assistant verbindet ja alle anderen Dienste“, so Heuermann. Ravensburger hat zwei Jahre gefeilt, ein Jahr davon mit Google – mit einem Kernteam von einem halben Dutzend Mitarbeitern. Für Brettspiel-Firmen ist das viel Arbeitskraft. „Für uns ist kNOW! ein Fokusprodukt“, sagt Sprick: Mit dem Quiz will Ravensburger zu einer digitalen „Speerspitze“ im Brettspielbereich werden. Und Google? Das Spiel sei keine ­Spielerei, sagt Heuermann: „,kNOW!’ hat großes Potential.“ Die Spieler erhielten Zugang zum Sprach-Dienst, lernten die Möglichkeiten kennen. Falsch sei, dass Google an die Daten der Spieler ran will.

Mit und ohne Hardware

Das Quiz für Erwachsene gibt es mit und ohne „Google Home Mini“ zu kaufen – für einen Preis von rund 40 Euro beziehungsweise 10 Euro mehr. Die Sprachsteuerung ist auch per App auf Handys und Smartphones verfügbar. Wie die Konkurrenz, etwa Siri (Apple), Alexa (Amazon) und Cortana (Microsoft), verarbeiten sie gesprochene Befehle und reagiert entsprechend.

Das setzt „kNOW!“ als Quiz um. Ziel ist, den Plan ein Mal zu umrunden. Wer dran ist, nimmt eine Aufgabenkarte. Sie gibt das Spiel vor. Etwa „Dreierlei“: Hier könnte die Frage nach den drei bekanntesten Titeln von Justin Biber sein. Google weiß die Antwort. In „Let’s Schätz“ wird etwa die Distanz zwischen dem aktuellen Standort und einem Zielort abgefragt – Google nennt die exakte Lösung. Bei „Toptreffer“ ist ein Wortteil vorgegeben („Baum“). Die Spieler müssen ein zweiten Teil ergänzen („Tannen-Baum“) – Google zählt auf, welches Wort die meisten Suchmaschinen-Treffer hat.

Die 13 Spiele sollen eine „breite Zielgruppe ansprechen“, so Sprick. „kNOW!“ bleibt ein klassisches Quiz. Lässt man die Hälfte der Aufgaben weg, ist das Spiel auch rein analog spielbar. Der Vorteil des Digitalen ist, dass die Fragen aktuell bleiben und sich an Zeitpunkt und Spielort anpassen. Und: Ravensburger kann neue Fragen einspielen – an einem Tag zu Weihnachten, am anderen zum Welt-Krokettentag. „Das Spiel erfordert eine gewisse Offenheit fürs Digitale“, räumt Sprick ein. Dafür, verspricht er, dass Ravensburger das Spiel pflegen will „so lange wir es im Programm haben“. Man habe noch „viele coole Spielideen“.

Die Reaktionen der Spieler? Interessiert, verhalten, ablehnend: Kürzlich hat der in der Szene viel beachtete Youtuber Johannes Jaeger das Quiz rezensiert. Die Kommentare zum Video zeugen von Begeisterten wie auch von Verfechtern von analog pur. Zudem werden wiederholt Vorbehalte gegen Google formuliert. Doch: Ob diese Kommentatoren die Zielgruppe für kNOW! sind?

Das Spiel ist erst seit November im Handel. Das für die Branche essentielle Weihnachtsgeschäft läuft, Verkaufszahlen gibt es noch nicht. Weder Google noch Ravensburger werden konkrete Zahlen herausgeben. Bliebe also noch eine Chance auf eine Antwort: „Okay, Google: Wie gut verkauft sich das Spiel ,kNOW!’?“ Prompte Antwort: „Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie ich helfen kann.“