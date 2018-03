Bei Bücherauswahl beachten Kinder erleben Geschichten intensiv

Hamburg / DPA

Kinder erleben Geschichten in Büchern oft so intensiv, als wären sie Teil der Handlung. Diesen Effekt können sich Eltern zunutze machen: Die richtigen Geschichten helfen Mädchen und Jungen dabei, Ängste zu bekämpfen und mutiger zu werden.

„Kinder wachsen innerlich mit den Büchern, die sie lesen“, sagt die Autorin Ella Berthoud in der Zeitschrift „Nido“ (Ausgabe Februar/März 2018). Eltern können sich bei der Bücherauswahl deshalb immer die Frage stellen: In welcher Phase steckt mein Kind gerade, was beschäftigt es? Am besten funktioniert das Ganze bei jüngeren Kindern, denen Eltern noch vorlesen.