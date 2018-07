Spiel des Jahres Jury zeichnet „Azul“ aus

Weltweit wichtigster Jury-Preis

Vor 40 Jahren genau, also 1978, kamen Verleger, Spieleautoren und Journalisten auf die Idee, ein „Spiel des Jahres“ zu küren – um zu zeigen, dass es jedes Jahr neue und gute Spiele gibt und dass diese einen bunteren Kosmos bieten als die Klassiker „Mensch ärgere Dich nicht“, „Monopoly“ und „Risiko“. Als erstes Spiel wurde 1979 „Hase und Igel“ prämiert.

Für einen starken Schub in der Spiele-Szene und auch in der Wahrnehmung des Preises sorgte 1995 „Die Siedler von Catan“ von Klaus Teuber, das der Stuttgarter Verlag Kosmos auf dem Markt gebracht hatte. Allerdings gab es in jüngster Zeit auch immer wieder Irritationen, was das „Spiel des Jahres“ auszeichnen soll. Gerade Ende der 90er-Jahre wurden Spiele prämiert, die vom Anspruch her Spiele-Neulinge schnell überforderten.

Seit 2011 gibt es deshalb als das „Kennerspiel des Jahres“ als feste Rubrik. Derweil das „Spiel des Jahres“ nun explizit Familien mit wenig oder sogar keiner Brettspiel-Erfahrung ansprechen will, ricjhtet sich der neue Preis an Spieler, die schon Erfahrungen haben und eine gewisse Komplexität schätzen. So genannte „Expertenspiele“ für wirklich Brettspiel-Erfahrene spricht eher der „Deutsche Spielepreis“ an, bei dem das Publikum und nicht eine Jyry abstimmt. Dieser wird immer im Herbst zum Auftakt der weltgrößten Spiele-Messe „Spiel“ in Essen prämiert, wobei das Verkünden der Preisträger schon einige Wochen vorher stattfindet.

Prämiert wird zudem seit 2001 das „Kinderspiel des Jahres“. Zudem werden immer wieder Sonderpreise vergeben, so auch dieses Jahr. zie