SWP-Spieletest: Wie bringt man es am Hofe von Heinrich VIII zu etwas, das ergründet das Tüftler-Spiel „Tudor“.

Hochmut kommt vor dem Fall, wann eignet sich schon mal ein Bibel-Zitat als Strategie-Tipp für ein Brettspiel? Willkommen in „Tudor“, einem Optimier-Spiel angesiedelt am Hof von Heinrich VIII, der neben der Gründung der Anglikanischen Kirche durch seinen rustikalen Umgang mit seine sechs Ehefrauen berühmt wurde. Wir wollen an seinem Hof was werden – da zählen nicht Freund, nicht Feind, nur Familie.

Herr der Ringe

So bugsieren wir unsere Sippschaft in Ämter. Die Karriereleiter ist auf dem hübschen, durchdachten Plan als Raster dargestellt, auf dem Figuren zu Posten, Punkten und Privilegien kraxeln. Kraxel-Aktionen und mehr löst man aus, indem man Figuren in Audienzräume legt. Ämter in Familienhand helfen dabei: Für sie erhält man einen Ring, den man man auf seinen Sichtschirm, eine Hand steckt – eine tolle Idee übrigens, weit mehr als nur ein nutzloses Gimmick. Denn die Ring-Kombination an den Fingern zeigt, welche der Audienzraum-Aktionen verstärkt wird. Verliert man aber den Posten an einen Mitspieler, geht auch ein Ring wieder flöten.

Blitzkarriere birgt Risiko

Der Rest sind bekannte Mechanismen, die durch verschiedene Start- und Spielende-Bedingungen immer neu justiert werden. Auf den ersten Blick wirkt das Setting kompliziert – doch im ersten Spiel macht es schnell „klick“. Alles ist wohl verwoben, ergibt thematisch Sinn. Das Material ist sehr durchdacht und schön gestaltet. Trotz Grübelphasen: Die Züge gehen fix, wenn jeder rechtzeitig plant – und der Vordermann einem nicht in die Parade fährt. Denn, ja, man kann den Mitspieler ärgern – nie zu heftig, aber so, dass eine Blitzkarrierist stolpern kann. Also bloß nicht zu früh zu weit bei Ämtern und Siegpunkten vorpreschen. Hochmut kommt ja...