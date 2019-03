SWP-Spieletest: Ein Spiel wie eine Episode „Game of Thrones“: Auch in „Kampf um Rokugan“ geht es heftig zur Sache

In Rokugan, da möch’ste nich’ leben. Ruhm? Ehre? Olle Japan-Folklore: Was sich auf der Landkarte durch Legen von Papp-Chips in einer knackigen Stunde entwickelt, ist Bürgerkrieg pur. Das Hauen und Stechen von Warlords, hinterhältig, intrigant, charakterlos. Mann muss das wissen und wollen – oder ausblenden.

Schlank, simpel, konfrontativ

Jenseits des Themas (also dem feudalen Japan mit einer Prise Samurai-Säuselei) ist „Kampf um Rokugan“ flott, schlank und simpel. Es funktioniert auch zu zweit, was bei Area-Control-Spielen selten ist. Jeder verfolgt strategisch sein geheimes Spielende-Ziel. Der Weg dorthin ist allerdings taktisch geprägt: Situatives Agieren und Reagieren, das macht das Spiel so interaktiv wie konfrontativ. Es gibt permanent auf die Mütze – das muss man abkönnen.

Jeder führt einen Clan mit Spezialfähigkeit. In fünf Runden legt jeder je fünf Marker aus, um anzugreifen, abzusichern, um zu befrieden oder zu verwüsten. Alle Marker werden geheim gelegt, dann gleichzeitig aufgedeckt und abgehandelt. Kontrolliert man mehrere Provinzen (Territorien), gibt’s eine starke Spezialaktion. Am Ende punkten kontrollierte Provinzen und Territorien sowie erfüllte persönliche Ziele. Mehr muss man im Kern nicht wissen.

Nix für Mimimi-Typen

Außer das noch – als finale Warnung: Es ist mit Ungerechtigkeiten zu rechnen! Die Klan-Fähigkeit, die Startposition, die Stärkeverteilung der zufällig gezogenen Aktionsmarker, die Willkür der Mitspieler, die heftigen Auswirkungen von einzelnen Aktionen – das muss man aushalten.

Und: In Detailfragen wird es regeltechnisch doch bisweilen etwas fitzeliger – was auch den Karten mit den Sonderaktionen und den unterschiedlichen Klan-Fähigkeiten geschuldet ist. Sie sind aber auch das Salz in der Suppe – da muss man sich einfach durchbeißen.

Thriller auf dem Tisch

Oh ja, Rokugan-Spieler müssen viel müssen. Aber wer das nicht will, der muss eben auch nicht. Als Lohn jedenfalls winken Emotion, eine steigende Spannungskurve, ein Thriller. Wer das will, für den ist „Kampf um Rokugan“: ein Muss.