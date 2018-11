Stylish und bezahlbar Guido Maria Kretschmer: Mode muss kein Vermögen kosten

München / DPA

Modedesigner Guido Maria Kretschmer schafft gerne Looks für den schmalen Geldbeutel. Er habe lange mit Frauen zusammen gearbeitet, die sich alles leisten können, sagte der 53-Jährige jüngst in einem Münchner Schmuckgeschäft.

Diese Zeit habe er zwar auch genossen, aber: „Mode kann so wahnsinnig elitär sein“. Deshalb kam ihm die Idee, „dass man Dinge macht, die man auch sich leisten kann“, sagte Kretschmer. Je länger er dies mache, desto mehr spüre er, dass dies sein Weg sei. Auch mit seinem neuen Frauenmagazin „Guido“ wolle er zeigen, dass „es nicht einen Kleinkredit braucht, um sich einen Look zu schaffen“, so Kretschmer („Shopping Queen“/Vox).