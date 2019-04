SWP-Spieletest: Das Ärger-Kartenspiel „Blöde Kuh“ verspricht tierisch viel Zores und Emotion am Tisch.

Für Schimpf und Schande sind Tiernamen so hübsch wieg nützlich. „Lahmer Gaul!“, „Dumme Sau!“, „Geiler Bock!“ und „Blöde Kuh“ sind jene Vierfüßler, die in Karten-Ablegespiel „Blöde Kuh“ ihre Runden drehen. Warum das? Nun ja... die offizielle Spielgeschichte ist so saublöd wie sauegal – drum, geschenkt. Alle wollen jedenfalls neun Tierkarten von der Hand los werden und die Sonder-Tierkarten zum Schluss nicht vor sich liegen haben.

Wanderschaft bei Zweierpack

Wer dran ist, hat drei Optionen Erstens: Er legt eine Karte ab. Ein Schaf bewirkt dabei nix, ein Schwein beschert dem Nachbarn eine Karte, eine Kuh einem selber und bei einem Pferd schiebt jeder verdeckt eine Karte weiter. Option zwei: Man legt zwei gleiche Karten. Damit legt man dem Nachbarn ein unbeliebtes Extra-Tier vor die Nase – beziehungsweise geht das Tier an den nächsten Mitspieler in der Reihe, wenn es schon ausliegt. Letzte Option: Man passt und zieht nach.

Gejaule, Gefrotzel, Gejubel

Macht einer fertig, erhalten die mit vielen Restkarten Minuspunkte. Hinzu kommen Minuspunkte für die blöden Viecher, die am Rundenende gerade vor einem liegen. Nach drei Runden endet das Spiel, der mit den wenigsten Minuspunkten gewinnt.

Da spielt keiner sein Blatt emotionslos runter, da klammert sich jeder an die Idee (Illusion?), das Spiel steuern zu können. Es wird gejault, gefrotzelt, geflucht, gejubelt. „Blöde Kuh“ ist eines der besten Ärgerspiele der jüngsten Zeit: bockstark, saugut, total gaul und absolut kuhl!