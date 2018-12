„kNOW!“ Digitaler Denksport

Ulm / Fabian Ziehe

SWP-Spieletest: Das digital-analoge „kNOW!“ will das Quizpielen voranbringen. Das gelingt nur zum Teil.

Kürzlich mal wieder Trivial Pursuit in der Erstausgabe von 1981 gespielt? Und keine Ahnung mehr gehabt, wer damals den Weltrekord in Lagenschwimmen inne hatte? Wer war nochmal der amtierende Präsident von Obervolta? Und wie viele autonome Provinzen hat Jugoslawien? Keine Ahnung? Die Spieleschmiede Ravensburger hat sich nun gedacht, dass in Zeiten von weltweitem Internet und riesiger digitaler Wissenspools ein Quiz auch mehr können könnte. So haben die Oberschwaben keinen geringeren als Google angehauen, um ein weltweit bislang einmaliges analog-digitales Brettspiel zu kreieren, das den Sprachassistent „Google Assistant“ einbindet. „kNOW!“ lautet der Titel zu jenem neuen Quiz, das selbst einige Fragen aufwirft.

Konventionell und simpel

Was macht „kNOW!“ anders? Auf den ersten Blick: nichts. Ein rundes Tableau mit reihum Feldern in vier Farben: Wer zuerst drumherum ist, gewinnt. Reihum ist jeder Quizmaster und zieht eine Fragen- oder Aufgabenkarte entsprechende der Farbe des Feldes, auf dem er steht. Wer eine Aufgabe meistert, schreitet auf der Leiste voran. Simpler geht es nicht. Auch das Layout versucht erst gar nicht, irgend eine Art von Thema oder nur Quizshow-Kulisse zu entwerfen: Es ist überwältigend weiß. Äußerlich also keinerlei Innovation – das kommt erst durch ein Tablet, Smartphone oder die Sprachassistenz-Hardware „Google Home Mini“ auf den Tisch.

Was bringt diese digitale Anbindung? Zunächst mal Aktualität: Durch den Befehl „Okay Google, frag Professor kNOW...“ werden beispielsweise Daten von der Google-Suchmaschine eingeflochten. Oder aus einer Datenbank, die von Ravensburger gepflegt und passend zu Jahreszeit und Datum aktualisiert wird. Auch andere Dienste von Google – etwa der Kartendienst Maps – ist eingebunden. Das eröffnet neue Möglichkeiten.

Google weiß die Antwort

Was macht das Quiz daraus? Einiges – und doch hat man das Gefühl, dass da doch noch mehr gehen könnte. Eines der insgesamt 13 Spieletypen („Dreierlei“) ruft die drei (meistgenannten) Antworten auf eine Fragen ab: Wer sind die drei Tenöre? Was sind die häufigsten Blutgruppen? Ein anderes Spiel (“Gute Frage“) gibt eine Antwort vor und die Spieler müssen Fragen dazu finden, auf die Google eben dieses Wort ausspuckt. Bei „Stolperfalle“ liest der Sprachassistent ein einen Zungenbrecher vor, der fehlerfrei nachgesagt werden muss. Oder man muss abschätzen, wann eine bestimmte Zeit abgelaufen ist.

Macht das Spaß? Vieles ja, manches aber nicht übermäßig lange. Es gibt Quizspiele mit mehr Pfiff und gewitzterer Interaktion. Da sich die Spiele zufällig abwechseln, gibt es zwar keine repetitiven Aufgabenstellungen – aber auch keinen Spannungsbogen. Am Ende wird die Quiz-Runde zwei-drei Spiele abfeiern – und den Rest eher pflichtgemäß abarbeiten.

Brettspiel mit Updatefunktion

Also mehr Schein als Sein? Man darf trotz digitaler Anbindung nicht die Revolution des Quiz-Spiels erwarten. Das Gute ist: Die Varianz der Spiele kann Ravensburger künftig vergrößern und verändern – und auch Hemmnisse abbauen. So hat Johannes Jaeger in der Youtube-Rezension von „Hunter & Cron“ zurecht bemängelt, dass ein Tusch zwischen der Aktivierung des Sprachassistenten und der Aufgabenstellung schnell nur noch nervt. Prompt hat Ravensburger in einem Kommentar unter dem Video versprochen, den Jingle abzuschaffen. In einem Analogspiel geht so etwas schwer.

Quizmaster ohne Pfiff

Schwieriger zu lösen ist, dass die Computerstimme behäbig und emotionslos klingt – obwohl der Duktus computergenerierter Sätze über die Jahre schon besser geworden ist. Google-Sprecherin Lena Heuermann räumt ein, dass da technisch noch „Luft nach oben ist“ – und, ja, man sei an dem Thema dran.

Lohnt sich also „kNOW!“ als neues Quizspiel? Das hängt von den Erwartungen und der Affinität zu digitaler Technik zusammen: Nur wer ein eingeschaltetes Endgerät neben dem Brett akzeptieren kann, besser noch einen gewissen Spieltrieb dabei entwickelt, der kann mit dem Quiz Spaß haben. Wem die beigelegte Datenschutzerklärung nicht reicht, wer ohnehin großen Argwohn gegen Google hegt und überdies gerade die Technikferne an Brettspielen liebt, der sollte tunlichst seine Finger weglassen.

Fehlende Spielerhilfe

Rein spielerisch bleibt anzumerken, dass weniger naheliegende Spiel-Ideen und ein bestimmter Quiz-Dreh mit vielleicht sogar thematischer Einbettung das Spielgefühl verbessern könnten. Und: Eine Spielerhilfe wäre wünschenswert, die zumindest Einsteigern erklärt, wann was vorgelesen und aktiviert werden muss, wie man an ein Einzelspiel heran geht.

Bleibt zuletzt die Frage, wie gut sich „kNOW!“im Vergleich zu einem ähnlich lange abgehangenen Trivial Pursuit macht. Diese Frage kann aktuell auch kein Google Assistant beantworten.