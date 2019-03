SWP-Spieletest: Wir sind Gott und erschaffen in „Orbis“ eine neue Welt – samt Anhänger, die man für sich gewinnen muss.

Wir sind Gott und erschaffen in „Orbis“ eine Welt. Beim Betrachten unseres Werks müssen wir davon ausgehen, dass die Erde vielleicht doch eine Scheibe ist. Was wenig wundert, denn der Autor Tim Armstrong entführt uns in die Antike, als die Menschen glaubten, die Erde sei flach und vom Rand werde man ins Nichts purzeln.

Ziel ist es, 14 Landschaftsplättchen zu sammeln, sie in Form einer Pyramide vor sich auszulegen und oben mit einer Gottheit zu krönen. Das muss mit Anhängern, kleinen Holzwürfelchen, bezahlt werden. So schafft sich jeder seine eigene Welt mit Plättchen, die Bauernhöfe, Dörfer, Wälder, Vulkane und Wasser zeigen. Die Regeln fürs Auslegen sind streng: Auf der untersten Ebene darf man fünf beliebige Landschaften nebeneinander platzieren, geht es aber eine Stufe höher, werden die Daumenschrauben angezogen: Da muss eine Landschaft ohne Lücken an die gleiche Art einer ausliegenden Landschaft angrenzen.

Unterkühlte Tüftelei

Plättchen bringen Schaffenspunkte, wie die Siegpunkte genannt werden. Schaffenspunkte gibt es mitunter nur dann, wenn Nachbarschaftsbeziehungen in der eigenen Auslage eingehalten werden. Das will geplant sein. „Orbis“ ist ein ruhiges Spiel, bei dem jeder seinen eigenen Plan verfolgt. Eine Interaktion findet nur beim Abgreifen der Plättchen statt. Das wirkt mitunter ziemlich unterkühlt, Emotionen kommen wenig auf.