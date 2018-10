Spiel der Woche Der Aufstieg der Inka

Ulm / Fabian Ziehe

Als Klaus Teuber in den 90er Jahren „Die Siedler von Catan“ entwickelt hat, das spätere Spiel des Jahres 1995, war sein Sohn Benjamin elf Jahre alt und schon ein wichtiger Spielpartner seines Vaters. Jetzt ist der Vater 66 und der Spross 34 Jahre alt. Und beide haben zusammen „Catan – Der Aufstieg der Inka“ entwickelt, ein neues Spiel aus der Catan-Reihe.

„Catan“, dieses Überspiel, begeistert also mehr als 20 Jahre Groß und Klein. Weil es keine Grübelpausen gibt, weil alle stets zugleich ins Geschehen eingebunden sind. Rohstoffe sammeln, Straßen, Siedlungen und Städte bauen, seinen Einflussbereich ausweiten, letztendlich Siegpunkte sammeln, darum geht es. Wirklich ein toller, inzwischen zeitloser Klassiker.

„Catan – Der Aufstieg der Inka“ lehnt sich stark an die Ur-Siedler an, allerdings mit einem ganz entscheidenden Kniff. Siedlungen und Städte können wieder untergehen, so wie die verschiedenen Stämme der Inka einst untergegangen sind. Ein Dickicht wird über die Bauten gestülpt, die weiter Rohstoffe liefern, aber die dort hin führenden Straßen werden abgerissen. Ein neuer Stamm muss gegründet werden. Das geht so lange, bis der erste Spieler seinen dritten Stamm zu Ende entwickelt hat. Eine gute neue Idee, die den alten Siedlern neuen Glanz geben. Schön.

„Catan – Der Aufstieg der Inka“

von Klaus und Benjamin Teuber, für 3 und 4 Personen, ab 10 Jahren, Dauer 90 Minuten, bei Kosmos, rund 40 Euro.

Unsere Wertung:

