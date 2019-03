Zum selbst erfundenen „Welt-Monopoly-Tag“ legt Spielehersteller Hasbro jetzt echte Euro-Scheine in Spiele-Kartons.

„Wir sind nur die Randfigur’n / in einem schlechten Spiel“, röhrte Klaus Lage anno 1984 – nichts hat sich geändert. Gemeint sind nicht die Auswüchse des Kapitalismus’, die der Musiker besingt – wobei, doch, auch. Eigentlich aber geht es hier um das „schlechte Spiel“, also „Monopoly“. Auch wenn der Brettspiel-Klassiker ursprünglich die Akkumulation des Kapitals kritisierte: Seit Jahrzehnten nutzt Rechteinhaber und Branchenriese Hasbro den Titel, um aus einem schlecht gealterten Spielkonzept Geld zu quetschen. Das Standard-Konzept seit Jahren: Man klebe alle nur greifbaren Lizenzen auf das Rundlauf-Spiel – aktuell sind es „Fortnite“, „Game of Thrones, „Super Mario, „Star Wars“ ...

Echte Euros in der Schachtel

Dem US-Amerikanischen Spielehersteller scheint aber dieses Prinzip nun nicht mehr zu reichen: Jetzt wirft der Konzern mit mehrfachem Milliarden-Umsatz im Jahr noch mit etwas Bargeld um sich, um auf die ollen Spiele-Kamellen unters Volk zu bringen. Zum selbst erklärten „Welt-Monopoly-Tag“ am 19. März wirft Hasbro nun 40 Exemplare auf den deutschen Markt, die mit echtem Geld gepimpt sind – 100 oder gar 1000 Euro, in einem Fall sogar exakt 20.580 Euro, was der eigentlichen Spielgeld-Summe in einem Standard-Karton entspricht.

Große Scheine statt bloßer Schein

Als große Anzeige haut Hasbro ihre Kampagne nun im Werbe-Bereich von Bild.de raus – mit Video, Bildern, Social-Media-Kampagne, Gags... jeder bastele sich seine eigene Nachricht. Immerhin, so möchte man meinen, machen sie es nicht wie Branchen-Kollege Mattel. Diese hatten im September 2018 mit einer selbst lancierten Fake-News, der Umbenennung des Buchstabenlegespiels auf „Buchstaben-YOLO“, um mediale Aufmerksamkeit geheischt.

Die innovativen, modernen Brettspiele werden durch den multimedialen Wellenschlag der Branchenriesen gerne mal überrollt. Dabei singt Kollege Lange doch auch: „Zeit ist jetzt reichlich da /mach dir 'n paar Wünschen wahr.“ Wie das geht? Der SWP-Spieletest hätte da ein paar Vorschläge...

