Haselnussbestandteile möglich Bei Penny verkaufte Schoko-Amarenakirschen zurückgerufen

Havixbeck / DPA

Wegen unvollständiger Angaben auf der Verpackung wird ein vom Discounter Penny verkaufter Schokoladenartikel zurückgerufen. Das Produkt „San Fabio Amarenakirschen in dunkler Schokolade, 150g“ (EAN-Code: 28278320) könne nicht deklarierte Haselnussbestandteile enthalten.

Bei Personen, die an einer Haselnussunverträglichkeit litten, könne der Verzehr zu allergischen Reaktionen führen. Deshalb habe man das Produkt aus dem Verkauf nehmen lassen, teilte der Hersteller, die Nawarra Süßwaren GmbH, in Havixbeck (Kreis Coesfeld) mit. Käufer könnten die Ware auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Penny-Märkten gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Mitteilung auf Penny-Homepage