Gesund und günstig? Ausgewogenes Schulessen muss nicht mehr kosten

Berlin / DPA

Gesundes Mittagessen an Schulen darf nach dem Willen der Bundesernährungsministerin nicht an den vermeintlich hohen Kosten scheitern. Eine neue Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) belege, „dass gesundes Essen, das den DGE-Standards entspricht, eben nicht teurer sein muss“, sagte Julia Klöckner (CDU).

Diese seit vielen Jahren bestehenden Standards besagen zum Beispiel, dass täglich Gemüse auf den Teller kommen sollte, Fleisch hingegen nur maximal zweimal pro Woche. Die Umsetzung an deutschen Schulen gilt jedoch als ausbaufähig.

Die Studie zeige, dass das Rohmaterial für ein Mittagessen im Einklang mit den DGE-Empfehlungen nur vier Cent mehr koste im Vergleich zum jetzigen Durchschnitt, sagte Klöckner. Weder Eltern noch Kommunen müssten dann zwangsläufig mehr bezahlen. Die Studie zeige diverse Einsparmöglichkeiten auf, etwa bei Energiekosten. Gesündere Angebote seien machbar, „wir müssen es nur wollen“, so die Ministerin. Sie kündigte verstärkte Beratungen für die Kommunen an.

2007 hatte die DGE erstmals die Qualitätsstandards veröffentlicht. Vor vier Jahren ergab jedoch eine Studie im Auftrag des Bundesernährungsministeriums, dass das Angebot in Schulen häufig nicht gesund genug sei. Für Schüler sollte es mehr Fisch und Gemüse geben, hieß es. Nur etwa jeder fünfte Schul-Speiseplan entsprach zum Beispiel der DGE-Empfehlung von höchstens zweimal pro Woche Fleisch.

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch forderte schon zu Schuljahresbeginn, dass die Standards für Schulen und Kindergärten Pflicht sein müssten. „Bei der Schulverpflegung offenbart sich ein verheerendes Staatsversagen“, teilte Geschäftsführer Martin Rücker mit. Die Qualitätsstandards seien an den meisten Schulen noch immer nicht durchgesetzt. „Seit Jahren beklagen wir die verbreitete Fehlernährung und das grassierende Übergewicht von Kindern - aber nicht einmal in den Schulen, wo sie sich in staatliche Obhut begeben, können sie sich auf eine ausgewogene Ernährung verlassen.“

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert indes, dass der Kostendruck sinken müsse: Vorgeschlagen wurde, an Schulen und Kitas einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 statt wie bisher 19 Prozent anzusetzen. Daneben fordert die NGG die Einführung eines Schulfachs „Ernährung“, um bewussteren Umgang mit Lebensmitteln zu fördern.

Nach Ministeriumsangaben essen täglich mehr als drei Millionen Schüler an Ganztagsschulen zu Mittag. Ziel gesunder Schulernährung ist auch, Übergewicht bei Kindern zu vermeiden. Nach Daten der größten deutschen Jugendgesundheitsstudie ist mehr als jedes siebte Kind in Deutschland übergewichtig oder sogar fettleibig. Die Zahl hat sich im Vergleich zu vor zehn Jahren auf hohem Niveau stabilisiert, wie das Robert Koch-Institut im Frühjahr berichtete.

Noch bis Ende November laufen die Tage der Schulverpflegung . Durch die Aktionstage sollen Kinder und Jugendliche an einen gesunden Lebensstil mit ausgewogener Ernährung herangeführt werden.

